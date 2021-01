Meghan Markle busca evitar juicio contra periódicos británicos

Meghan Markle demandó a la editorial Associated Newspapers por violación a su privacidad, luego de que los tabloides británicos publicaran una carta que la duquesa de Sussex le envió a su padre Thomas Markle.

Tras cumplirse el primer año del Megxit, Meghan Markle aún tiene que solucionar algunos problemas legales. Thomas Markle a pesar de tener nula relación con los duques de Sussex, sigue hablando de Meghan y está preparando un documental con imágenes inéditas de su hija.

Meghan Markle sigue batallando en los juzgados contra la prensa británica a los que acusa de intromisión en su privacidad, violación de los derechos de protección de datos e infracción de los derechos de autor por publicar extractos de una carta "privada y confidencial" enviada a su padre, tres meses después de su boda con el príncipe Harry.

El pasado martes los abogados de Meghan Markle acudieron al juzgado para declarar en una audiencia. El equipo legal ha pedido una sentencia sumaria, un paso legal que permitiría resolver el conflicto por medio de un fallo del juez, en lugar de tener que ir a un juicio completo.

Además, los abogados de Meghan consideran que la aparición de la misiva fue "una invasión triple de sus derechos de privacidad". Mientras, los tabloides aseguran que Meghan escribió la carta "con miras a que se divulgase públicamente en algún futuro".

El abogado Justin Rushbrooke, aseguró que el documento que Meghan Markle envió a su padre "fue una súplica sincera de una hija angustiada a su padre" y que se la hizo llegar a su casa de México a través de un contacto de confianza para reducir el riesgo de que fuera interceptada. "El contenido y el carácter de la carta eran privados, personales y sensibles".

El abogado señaló que Associated Newspapers "no tiene una defensa viable" ante lo que él considera un uso indebido de información privada. Como respuesta, la empresa editora de medios asegura que la causa abierta no debería resolverse a través de una sentencia sumaria y que "quedan pendientes una serie de cuestiones que deben ser investigadas en un juicio".

Meghan Markle consiguió retrasar el juicio el cual estaba previsto el pasado 11 de enero hasta otoño, existe la posibilidad de que Meghan y Thomas Markle se vean las caras en un juzgado londinense. Esto se podría evitar si el juez tiene en cuenta la petición de la duquesa de Sussex.

Con información de Hola

(Ann Ventura)