Meghan Markle podría postularse a la presidencia de EU

Tras el escándalo que se hizo tras las revelaciones de los duques de Sussex sobre la Familia Real del Reino Unido, aseguran que Meghan Markle podría postularse a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

En declaraciones para la revista Closer, el escritor Tom Bower, de quien se dice podría hacer la biografía no autorizada de Meghan Markle, comentó que la ex duquesa de Sussex tiene varias cualidades para incursionar en la política, pero su "sensibilidad" podría ser su talón de Aquiles.

Explicó que Markle tendría que aprender a "soportar el calor" si entraba en la política, ya que estos son las figuras públicas gubernamentales que reciben la mayor cantidad de reacciones violentas para presionar, por lo que tendría que ser "una jugadora de equipo".

Destacó que la mujer de 39 años de edad, tendría que formar un gran equipo de personas que le sean leal, pero es conocido que Markle ha tenido problemas con eso en el pasado porque no pudo establecer una conexión con los empleados de la realeza.

La perspectiva de que Meghan se presente a la presidencia es posible e incluso diría probable. Realmente creo que es hacia donde se ve a sí misma yendo" declaró al medio.

Se ha sabido en los informes sobre los miembros de su personal que renunciaron y siguieron adelante, añadió, por lo que parece que no es capaz de mantener a su equipo.

Bower es conocido por sus biografías despiadadas y no autorizadas de figuras destacadas como Boris Johnson, el príncipe Carlos y Robert Maxwell, y cree que Meghan tiene todas las cualidades necesarias para ser un candidato político fuerte.

Estas cualidades se destacan en que es impulsiva, ambiciosa tiene convicción y confianza en sí misma, además de facilidad para hablarle al pueblo, por lo que cree que ya ha planeado una nueva vida para ella y Harry en California.

De acuerdo a The Sun, Tom Bower realizará una investigación meticulosa de doce meses para recopilar información no autorizada de Meghan, en donde el escritor se entrevistará con amigos, enemigos y asociados de Harry y Meghan para poder contar la historia de la ex duquesa.

Este es el libro que Meghan estará temiendo. Tom no tira de sus golpes y es terriblemente minucioso en su investigación. No quedará piedra sin remover, reveló una fuente al medio.

PRIMERA PRESIDENTA MUJER DE LOS ESTADOS UNIDOS

En caso de que Meghan Markle llegara a la silla presidencial, sería la primer presidenta de los Estados Unidos, después del fallo de Hillary Clinton y la segunda persona "no blanca" que ocuparía la Oficina Oval, después de Barack Obama.

Y aunque los amigos de Meghan se han encargado de esparcir las especulaciones de que la duquesa tiene toda la intención de buscar la presidencia y representar la encarnación del sueño americano, una de sus amigas reveló en 2020 que fue por esa razón que la ex actriz no renunció a la ciudadanía estadounidense.

Una publicación de Vanity Fair publicó el testimonio de la fuente, quien aseguró que cuando Markle se casó con un miembro de la Familia Real, no renunció a su ciudadanía original ya que quería tener las cartas abiertas para posteriormente incursionar en la política.

Pero los expertos constitucionales de Estados Unidos respondieron que tendría que renunciar a su título si quería ocupar un cargo público en los Estados Unidos, porque rompería el juramento de lealtad estadounidense.

(Imelda Téllez)