Meghan Markle reveló que pensó en el suicidio: "No quería vivir más"

La entrevista de Meghan Markle y el Príncipe Harry con Oprah Winfrey, ha destapado todo lo que el público no vio durante la estancia de la actriz en la realeza: desde la manera en la que fue tratada previo a su boda, hasta cómo la presión la hizo tener pensamientos sobre suicidio. Una de las revelaciones más impactantes de esta entrevista fue saber cómo las constantes críticas de los medios británicos y las expectativas que tenía sobre "sus hombros" la hicieron tener pensamientos oscuros y radicales: "Simplemente ya no quería estar viva".

Markle reveló también que ante estos pensamientos negativos, sentía mucha "pena y vergüenza" por confesárselos a Harry pues sabía "todas las pérdidas que él había sufrido".

Ya no quería estar viva. Ese fue un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador, dijo Meghan Markle.

A pesar de esta situación, Meghan Markle reveló que acudió con personas de la realeza para 'obtener ayuda' psicológica tras recibir una avalancha de ataques en los medios y no saber cómo enfrentarlos, pero su 'grito de auxilio' no fue bien recibido, pues le dijeron que si acudía, no le daría un 'buen aspecto' a la institución royal.

Tras no obtener la ayuda del equipo royal, Meghan Markle acudió directamente a Recursos Humanos para explicar la situación; sin embargo, por medio de esa área tampoco fue apoyada ya que no era "un empleado o una persona contratada en la Institución". La actriz reveló que no sólo habló con las personas que pensó la apoyarían para encontrar la ayuda psicológica necesaria, sino que mandó un sin número de mails y detalles de su situación para que la escucharan, pero nadie hizo nada.

Esta confesión de Meghan Markle es una de las muchas que dejaron en claro las razones por las que ella y Harry decidieron salir de la realeza: "Teníamos que encontrar una solución".

