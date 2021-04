Melania y Trump venden saludos como los famosos y se alquilan para eventos

Siguiendo los pasos de Michelle y Barack Obama, Melania y Donald Trump han lanzado su página en internet, donde igual que muchos famosos, venden saludos personalizados y también se alquilan para asistir a tus eventos, simpre y cuendo cumplas con todos los requisitos.

Además de ser una nueva forma de negocio para la ex pareja presidencial, con la página web, Trump intenta recuperar su agenda pública, algo que otros ex mandatarios estadounidenses también han hecho tras dejar la Casa Blanca; con sus propios fondos, su iniciativa está enfocada al activismo y en seguir promocionando su programa "America First".

Pero eso no es todo, hay algo aún más interesante, Melania forma parte esencial de esta iniciativa, con lo que deja en claro que solo son rumores lo de su inminente separación del magnate, luego de que dejara de ser presidente. Lo que más llama la atención es un apartado del portal.

En la "Agenda de peticiones" se puede solicitar la presencia de la ex primera dama o del ex presidente en ciertos eventos. Aunque se desconoce el costo, Melania y Trump es importante saber de que "país" los contactas y sí habrá medios de comunicación presentes.

También deberás hacerles saber quiénes estarán en la reunión, es decir, tendrás que compartirles un listado de "Público e invitados notables", así que también se podría requerir que otros famosos estén para que sea mucho más fácil que la ex pareja presidencial te den el sí.

En la oferta de los Trump, también están los saludos personalizados para presupuestos más limitados.

Aquí las instrucciones son tajantes: tendrás que esperar un mínimo de seis semanas para obtener respuesta y también es más específica en lo que sí hará la ex primera dama o el ex mandatario: un saludo de cumpleaños de un niño, un adulto o un veterano de guerra, así como para bodas, funerales, el termino de estudios o para un scout.

¿Tú qué opinas, te gustaría un saludo personalizado de Trump y Melania, prefieres tenerlos como invitados de tu evento?





(Imelda Téllez)