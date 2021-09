MET Gala 2021: los anfitriones, la fecha, el tema y quiénes irán

Faltan pocos días para que se lleve a cabo la MET Gala uno de los eventos benéficos y de moda más importantes del mundo.

Debido a la pandemia de covid-19, la MET Gala tuvo que cancelarse, pero en este 2021 el evento ha generado grandes expectativas.

VANESSA GUZMÁN GANA UN CERTAMEN INTERNACIONAL DE FISICOCULTURISMO

El próximo 13 de septiembre será el regreso de la MET Gala, la temática de este 2021 será "In America: A Lexicon of Fashion" basada en el libro "Home: A Short History of an idea by Witold", como ya es toda una tradición las celebridades desfilaran con extravagantes atuendos.

Los anfitriones de MET Gala serán Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la tenista Naomi Osaka y la poeta Amanda Gorman.

REGRESA BARBIE EDICIÓN DÍA DE MUERTOS, PERO AHORA VIENE ACOMPAÑADA DE KEN

Los presidentes de honor de la MET Gala de este año son el diseñador de moda Tom Ford, la editora de Vogue Anna Wintour y Adam Mosseri, director de Instagram.

De acuerdo con la ABC News los asistentes al MET Gala tendrán que usar cubrebocas, mascarillas faciales y tener la vacuna anticovid-19 para el acceso a dicho evento.

VICENTE FERNÁNDEZ JR. DESMIENTE QUE VICENTE FERNÁNDEZ TENGA COVID-19

Por primera vez en la historia de la MET Gala los influencers estarán en la lista de invitados del prestigioso evento.

El portal Page Six filtró algunos de los famosos que están en la lista de invitados de la MET Gala como: Beyoncé, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Rihanna, Addison Rae, Emma Chamberlain, entre otros.

(Ann Ventura)