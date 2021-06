Moda: la delgada línea entre inspiración y apropiación cultural

Los famosos y diversas marcas han cruzado la línea entre la inspiración y la apropiación cultural, al adoptar elementos o expresiones de México u otros países.

Este fenómeno no es nuevo lleva años causando gran controversia, actualmente hay mayor consciencia de lo que es la apropiación cultural y lo que implican apropiarse de elementos que pertenecen a otras culturas.

A continuación, hacemos un recuento de los casos más polémicos de apropiación cultural, estas son algunas de las celebridades, cantantes, diseñadores y marcas que tuvieron que ofrecer disculpas o enfrentaron demandas.

Las críticas no se hicieron esperar después de que tomaron sin autorización elementos de otras culturas.

¿QUÉ ES LA APROPIACIÓN CULTURAL?

La apropiación cultural, de acuerdo con Oxford Dictionaries, es: "La adopción inapropiada o no reconocida de costumbres, prácticas o ideas de un grupo de la sociedad, generalmente minoría, por miembros de otro y típicamente por personas de un grupo dominante".

El término surgió a principios de la década de los 90 y fue usado principalmente por grupos de nativos americanos de Estados Unidos y Canadá para evitar el uso indiscriminado de sus elementos culturales.

Recientemente la Secretaría de Cultura informó que dirigió cartas a las marcas Zara, Anthropologie y Patowl para que expliquen la apropiación cultural indebida de diseños textiles de varias comunidades del estado de Oaxaca, pero, así como este caso existen muchos otros.

La Secretaría de Cultura hizo un llamado para que las marcas de ropa expliquen públicamente con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas, así como los beneficios que serán retribuidos a las comunidades creadoras.

En el caso de Zara, la Secretaría de Cultura se refiere a un "Vestido midi" de escote pico y manga corta, la cual toma elementos de la cultura mixteca, del municipio de San Juan Colorado, Oaxaca, donde el huipil tradicional forma parte de la identidad de las mujeres.

FOTO: Twitter Secretaría de Cultura

Con Anthropologie, se trata de "Pantalones cortos bordados Marka, de Daily Practice by Anthropologie", de la colección "Daily Practice by Anthropologie", en la cual se identifican elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

FOTO: Twitter Secretaría de Cultura

Mientras que la colección "TOPS", de la marca Patowl, se identificaron diversas camisetas estampadas, donde se observa una copia de la indumentaria tradicional del pueblo indígena zapoteco de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca.

FOTO: Twitter Secretaría de Cultura

Las cartas que envío la Secretaría de Cultura son parte de las acciones en defensa del patrimonio cultural de las comunidades indígenas para evitar el plagio de sus elementos de identidad por parte de empresas nacionales y trasnacionales.

Esta no es la primera vez que México acusa a diseñadores de apropiación cultura, uno de los casos más sonados es el de Isabel Marant, la diseñadora tuvo que disculparse después de que la Secretaría de Cultura afirmó que su marca había utilizado un patrón creado por la comunidad Purépecha.

ISABEL MARANT Y LA CULTURA PURÉPECHA

En noviembre de 2020, Isabel Marant fue acusada de apropiación cultural por una capa de su colección Étoile FW20 los tejidos geométricos son muy similares a los de la cultura Purépecha.

Alejandra Frausto titular de la Secretaría de Cultura pidió que la firma explicará el uso comercial de diseños de la cultura Purépecha.

Isabel Marant se disculpó en una carta por la apropiación del patrón purépecha, pero la diseñadora no reconoció la apropiación cultural de los diseños.

Alejandra Frausto compartió en su cuenta de Twitter la carta de la respuesta a las declaraciones efectuadas por Marant, la secretaria de cultura recalcó "la importancia de velar por el patrimonio cultural tanto tangible como intangible de los pueblos de México y señala que: "para el Gobierno de México los pueblos originarios y su arte están al centro de nuestras políticas culturales".

ISABEL MARANT Y EL HUIPIL MIXE

En 2015, Isabel Marant fue acusada de comercializar un traje tradicional de la cultura mixe, en el estado de Oaxaca, México.

El vestido de Isabel Marant incorporaba elementos de bordado muy similares a los que se aplican en la blusa tradicional mixe, conocida como huipil el cual es considerado un símbolo de identidad.

La Secretaría de Cultura emitió un comunicado invitando a la diseñadora a conocer a las artesanas que durante años han creado el huipil.

Isabel Marant fue demandada por Antik Batik por derechos de autor sobre del diseño del vestido. Durante su defensa, Isabel Marant presentó pruebas que mostraban expresamente que los diseños provenían de Santa María Tlahuitoltepec. En diciembre de 2015, el tribunal de París dictaminó que ni Isabel Marant ni Antik Batik podían tener derechos de autor con diseños similares a huipiles porque son un producto cultural del pueblo mixe de Oaxaca, México.

Otra apropiación cultural de ?@isabelmarant?. En 2015 la blusa tradicional mixe de Tlahuitoltepec,Oaxaca; ahora plagia los gabanes purépechas de Michoacan. Tendrá el descaro de argumentar haberse inspirado o dirá que es un homenaje? pic.twitter.com/JIaic73JBz — Susana Harp Iturribarría (@SusanaHarp) October 29, 2020

CAROLINA HERRERA Y LAS TÉCNICAS DE BORDADO Y PATRONES

El 2019, Carolina Herrera y Wes Gordon lanzaron la colección Resort 2020, inspirándose en "en el ambiente alegre y colorido de la fiesta latina".

Wes Gordon, director creativo de la marca desde 2018, y Carolina Herrera fueron acusados de apropiarse de los bordados y diseños de pueblos originarios mexicanos.

Alejandra Frausto, dirigió una carta a la firma de moda en la que se exigían explicaciones por utilizar, para sus propios fines, técnicas de bordado y patrones específicos de Tenango de Doria, Hidalgo.

Otros dos casos que se incluyeron en la carta hacían referencia al uso de bordados florales sobre una tela oscura como los que se hacen en la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Y la incorporación, en otros dos vestidos, del famoso sarape de Saltillo de Coahuila.

Ante estas acusaciones, Wes Gordon expresó que varios de los elementos que componen su colección Resort 2020 rinden homenaje a la riqueza de la cultura mexicana" y resaltó el "maravilloso y diverso trabajo artesanal" de México.

La marca emitió un comunicado en el cual se explicaba que la colección "fue creada desde nuestra admiración y respeto por la rica cultura de México".

Las marcas Rapsodia, Inditex, Mango, Nike, Louis Vuitton, entre otras, también han sido señaladas por apropiarse de diseños de México.

Que Nike y Philp Knigth el filántropo empresario y magnate de la Universidad de Oregón con MBA en la Universidad de Stanford le pague a los Huicholes regalías por la copia de su arte en su precioso modelo de tenis! ???????????????? pic.twitter.com/HJINSj2zKI — José Garrigós (@jomargarrigos) July 15, 2018

URBAN OUTFITTERS Y LA CULTURA DE NAVAJO

En 2012, Urban Outfitters fue acusada de apropiarse de diseños y productos propios de la cultura de Navajo.

Los artículos incluían prendas, abrigos, ropa interior y joyas etiquetadas con la leyenda "Navajo" o "Navaho", y un frasco de licor, esto provocó indignación porque el alcohol está prohibido en la cultura de Navajo y la modestia en la forma de vestir es primordial.

La cultura Navajo llevó su caso a la corte de Nuevo México, por vulneración de derechos de propiedad intelectual, así como la Ley de Artes y Oficios de los Indios, el pueblo Navajo es titular de 86 marcas registradas ante la USPTO, la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y lleva usando el nombre "Navajo" en el comercio desde 1894.

El conflicto legal entre la cultura Navajo y Urban Outfitters duro cuatro años las partes llegaron a un acuerdo en beneficio de ambos que mantuvieron de forma confidencial.

CHANEL Y SU BOOMERANG AUSTRALIANO

Karl Lagerfeld se caracteriza por lanzar productos excéntricos, una de sus "creaciones" más polémicas fue la colección Primavera Verano 2017 con un boomerang australiano que lejos de ser un éxito fue blanco de duras críticas por ridiculizar a los aborígenes australianos.

Karl Lagerfeld fue denunciado por apropiarse de un objeto de la cultura aborigen. Cada boomerang costaba alrededor de 2.000 dólares.

El representante de la marca Chanel informó a la cadena CNN que la marca: "Está muy comprometido a respetar todas las culturas y lamenta que algunos se hayan sentido ofendidos".

VICTORIA'S SECRET Y SU APROPIACIÓN CULTURAL MASIVA

En 2012, Victoria's Secret también se "inspiró" en la cultura nativa americana, durante un desfile Karlie Kloss desfiló con lencería de leopardo su atuendo fue complementado con flecos de ante marrón, joyería de plata, turquesas, y una enorme corona de plumas en la cabeza.

FOTO: Vanguardia

El atuendo generó muchas críticas por la estereotipación de las prendas de los nativos americanos y por el hecho de que una modelo caucásica no representaba dicha cultura.

Victoria´s Secret se disculpó y eliminó la escena donde desfilaba Karlie Kloss de las emisiones televisivas.

LA MARCA DE LENCERÍA HA SIDO ACUSADA DE APROPIACIÓN CULTURAL MASIVA EN MUCHAS OCASIONES

Otro desfile que también causó mucha polémica fue en 2016 en París, con las prendas de las modelos pretendieron hacer referencia al multiculturalismo.

Elsa Hosk fue duramente criticada por cubrir su cuerpo con un dragón chino, la polémica se desató porque no fue ninguna modelo asiática quien luciera prendas de estética china sobre la pasarela.

Otro escándalo fue cuando usaron looks que hacían referencia a los de las mujeres Masai de Kenia, se acusó a la marca de lencería de utilizar a modelos de color para llevar esta colección simplemente para dar un toque exótico al desfile.

FOTO: Vanguardia

VALENTINO Y SUS TRENZAS DE ESPIGA

El afamado diseñador Valentino con su colección Africa-Inspired de 2016 causó cientos de críticas, se "inspiró" en prendas africanas, trenzas de espiga, collares de huesos, plumas y Masais para la polémica campaña.

El desfile fue protagonizado por modelos blancas esto desató la controversia, Valentino fue acusado de apropiación cultural y tachado de ignorante por usar cornrows y por la ausencia de representación de personas de piel oscura en el desfile.

LAS RASTAS DE MARC JACOBS

Durante un desfile de Marc Jacobs las modelos también fueron de tez blanca y lucieron rastas, un peinado típico de la cultura afroamericana.

Ante la lluvia de críticas Marc Jacobs se defendió y dijo que "no veía razas ni colores, solo personas", las cosas empeoraron, no solo fue acusado de apropiación cultural, también fue señalado de insensibilidad racial.

RALPH LAUREN Y LOS NATIVOS AMERICANOS

En 2014, Ralph Lauren utilizó fotografías antiguas de nativos americanos vestidos al estilo europeo. Las críticas no se hicieron esperar porque las imágenes forman parte de un contexto histórico muy doloroso de una época dónde las tribus nativas fueron forzadas a asimilar los valores occidentales.

Ralph Lauren tuvo que ofrecer disculpas, la marca aseguró que: "tiene un largo trayecto celebrando la rica historia, importancia y belleza de la herencia nativoamericana. Reconocemos que algunas de las imágenes usadas en el catálogo de Ralph Lauren 2014 pueden haber ofendido a alguien y las hemos eliminado de nuestra web".

FOTO: Pinterest

JUSTIN BIEBER Y SUS RASTAS

Justin Bieber volvió a dar de qué hablar al ser acusado de apropiación cultural. Lo que parecía un radical cambio de look desató la furia de miles de personas, el cantante canadiense se hizo rastas y fue acusado de plagiar un elemento de la cultura afroamericana. Tras las fuertes críticas a Bieber no le quedó de otra más que raparse.

BEYONCÉ, COLDPLAY Y SU VIDEO "HYMN FOR THE WEEKEND"

En el video "Hymn for the weekend" Beyoncé se vistió como una actriz de Bollywood, la cantante generó polémica al usar prendas tradicionales de la India, joyería y tatuajes de henna.

Al utilizar estos elementos Beyoncé y Coldplay fueron tachados de ofender a la cultura hindú y de apropiación cultural.

Coldplay también ocasionó cientos de críticas en el video "Princess of China", la cantante Rihanna pareció vestida como una geisha y Chris Martin como un samurái.

ARIANA GRANDE Y LA CULTURA JAPONESA

Ariana Grande fue criticada por vender mercancía con inscripciones japonesas para promocionar su álbum "Thank U, Next".

La cantante fue acusada de apropiarse de la milenaria cultura asiática por la venta de ropa con frases japonesas, posters y por vender una imagen de sí misma como una chica asiática.

La polémica siguió y fue mucho peor cuando Ariana Grande presumió en su cuenta de Instagram un tatuaje que supuestamente decía "7 rings" en japonés, sin embargo, la frase tuvo errores y una mala traducción.

KENDALL JENNER Y SU TEQUIELA "818"

En febrero de 2021, Kendall Jenner anunció el lanzamiento de su marca de tequila "818", la modelo aseguró que durante 4 años trabajó para crear el mejor sabor, el cual fue galardonado con los premios SIP Awards y los Spirit Awards por Mejor Tequila Reposado.

De acuerdo con la socialité "818" cuenta con tres tipos de tequila, reposado, blanco y añejo.Las críticas no se hicieron esperar y Kendall Jenner fue acusada de apropiarse de la cultura mexicana, para promocionar su tequila, la modelo usó un look "muy mexicano" vistió jeans, una blusa blanca, una camisa tipo rebozo color verde, dos trenzas y un sombrero beige.

En su cuenta de Instagram, Kendall compartió fotografías donde aparece recorriendo los campos de agave en Jalisco, acompañada por jimadores y trabajadores locales.

Kendall Jenner causó el enojo de los usuarios de redes sociales al tomar el tequila en una copa con hielo y no de la forma tradicional que es en un caballito, además, fue tachada de colonizadora, de fomentar estereotipos y explotar la imagen de los campesinos y para verse cool.

KIM KARDASHIAN Y SUS MÚLTIPLES APROPIACIONES CULTURALES

Al igual que su hermana Kendall Jenner, Kim Kardashian estuvo inmersa en la polémica fue criticada por sus trenzas Bo Derek, en varios eventos la socialite lució su controvertido look.

En declaraciones para la revista People, Kim Kardashian aseguró que nunca trató de apropiarse de ninguna cultura.

Kim Kardashian lanzó su línea de fajas Kimono y tampoco le fue nada bien, en Japón la marca fue desacreditada por utilizar una palabra de origen japonés que alude a la prenda tradicional que utilizan mujeres y hombres.

Kim fue tachada de racista y de apropiación cultural. La socialité tuvo que retirar su línea de fajas del mercado y cambiar el nombre a Skims.

En su cuenta de Instagram, Kim Kardashian siguió dando de qué hablar, al compartir una foto con una pieza de joyería llamada Maang Tikka (o Sirbandi) que las mujeres hindúes suelen usar en bodas o celebraciones.

SELENA GOMEZ Y LA CULTURA DE LA INDIA

Selena Gomez se "inspiró" en la cultura de la India y esto le ocasiones grandes problemas, en los MTV Movie Awards Selena Gomez interpretó "Come and Get It", la cantante lució un bindi, es decir, una marca que decora la frente entre los ojos.

De acuerdo con el estadista hindú Rajan Zed: "El bindi en la frente es una antigua tradición en el hinduismo y tiene un significado religioso. A veces también se conoce como el tercer ojo y la flama, y es un símbolo de buen augurio religioso y espiritual... No está destinado a ser a usarse para efectos seductores o como un accesorio de moda. Selena debería pedir disculpas y conocer los aspectos básicos de las religiones del mundo".

Selena Gomez también usó un vestido rojo inspirado en las actrices de Bollywood para actuar en "Dancing With The Stars".

KATY PERRY Y LA CULTURA JAPONESA

En más de una ocasión, Katy Perry desató polémica por apropiación cultural, en 2013, interpretó "Unconditionally", pero se caracterizó como una geisha, incluso utilizó decoración, accesorios y vegetación propia de la cultura japonesa.

En 2014, estuvo en el ojo del huracán al usar trenzas africanas en el video "This Is How We Do" y fue acusada de apropiarse de costumbres y vestuarios de la cultura negra y R&B

Durante una entrevista con el activista Deray McKesson, Katy Perry aseguró que no sabía que estaba haciendo mal uso de estos elementos hasta que escuchó las críticas en su contra.

MADONNA Y LOS AMAZIGH

Madonna no se podía quedar fuera de esta lista, en 2018, durante los MTV Video Music Awards "La Reina del Pop" fue criticada por utilizar ropa y joyería de los Amazigh, un conjunto de etnias originarias del norte de África.

RIHANNA Y SU PORTADA DE HARPER 'S BAZAAR

En 2019, Rihanna fue la portada de la revista Harper 's Bazaar de China, la cantante vistió accesorios y prendas de la antigua cultura China.

Las críticas no se hicieron esperar Rihanna fue señalada de apropiarse de una cultura a la que no pertenece.

ADELE Y SU BIKINI DE JAMAICA

Adele, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde se le ve usando un bikini, pero trae plasmada la bandera de Jamaica, en su espalda llevaba plumas amarillas, además, recogió su pelo al estilo Bantu y utilizó una cadena en su cuello y aretes dorados.

La polémica fotografía fue tomada durante la celebración del carnaval de Notting Hill, en Londres. Se trata de una festividad que se realiza cada año que está dirigida a los miembros de la comunidad afrocaribeña británica.

Adele recibió cientos de comentarios negativos, uno de los que llamó más la atención fue el del periodista Ernest Owens quien señaló a la cantante de apropiación cultural que nadie pidió.

