Modelo afroamericana se niega a desfilar en pasarela de Nueva York con accesorios racistas

La modelo afroamericana Amy Lefevre señaló de racistas a uno de los desfiles que se llevaron a cabo en la semana de la moda en Nueva York, por los accesorios que utilizaron algunas modelos.

De acuerdo a Tribuna, Amy Lefevre se negó a usar un diseño que la representaba como un mono con orejas de gran tamaño y crecidos labios rojos para un desfile en la ciudad de Nueva York.

El incidente ocurrió el pasado 7 de febrero, durante una pasarela organizada por el Fashion Institute of Technology en los Pier59 Studios de Manhattan.

"Me mantuve ahí casi lista para descomponerme diciéndole al staff que me sentía increíblemente incómoda con tener que usar esas piezas y ellos fueron claramente racistas", expuso la modelo a The New York Post.

"Me dijeron que estaba bien sentirme incómoda por 45 segundos", agregó Amy Lefevre.

La modelo de 25 años, quien ha modelo por cuatro años, dijo que esa ha sido la peor experiencia de su corta carrera en el modelaje.

"Literalmente estaba temblando. No pude controlar mis emociones. Todo mi cuerpo estaba temblando", describió la modelo.

"Las personas de color están luchando demasiado en 2020 para que los promotores no hayan examinado y aprobado los accesorios para los shows", agregó Amy Lefevre.

Amy desfiló sin los accesorios tras negarse rotundamente, y una vez que acabó la pasarela se fue de inmediato. Otras modelos usaron los polémicos diseños.

El espectáculo del 7 de febrero se realizó en honor a 10 exalumnos de la clase inaugural de la Maestría en Bellas Artes en Diseño de Moda del Fashion Institute of Technology, según la institución.

Las orejas y labios de gran tamaño son un diseño de Junkai Huang, quien recientemente se graduó de dicho instituto. Según The New York Post, el concepto detrás de la creación de Huang fue resaltar "las características feas del cuerpo".

Un estudiante del instituto, quien dice que se encontraba en el 'backstage' del evento, apoyó la versión de los hechos de Amy Lefevre y aseguró que Richard Thornn, productor del show, estaba consciente del problema.

FOTO TOMADA DE NEW YORK POST

Joyce F. Brown, director del Fashion Institute of Technology, aseguró al diario que investigarán toda queja o inquietud con respecto a esa situación.

(Azucena Uribe)