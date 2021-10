Nacho Vidal, el actor porno confesó tener disfunción eréctil; pide ayuda

El actor de la industria porno, Nacho Vidal alertó a sus seguidores de redes sociales con su última publicación en su Instagram oficial, pues reveló que sufre de disfunción eréctil.

Ignacio Jordá González, mejor conocido como Nacho Vidal publicó un video con la preocupación que vive y quiso compartir su sentir con sus 575 mil seguidores.

"Este video va a sonar un poquito raro, pero es necesario que lo haga sobre todo para mí", comenzó diciendo en la publicación que supera las 50 mil reproducciones.

"Tengo 48 años y empiezo a sentir una disfunción eréctil", sentenció.

Nacho Vidal resaltó que le gustaría tomar una alternativa, pues nada funciona y decidió pedir ayuda de sus seguidores porque ha buscado tratamiento en distintas partes, pero no ha conseguido mejorar su situación.

"He probado todo, he ido a urólogos, he tomado pastillas. Nada funciona. Me gustaría tomar una alternativa", señaló e instó a las personas que le puedan colaborar a escribirle un mensaje directo en Instagram.

"Estoy dispuesto a probar todos los tratamientos que sean necesarios y vamos a ver si levantamos al Vidal de 18 años", concluyó.

Cabe señalar que Nacho Vidal es un reconocido actor español que ha aparecido en más de 500 películas a lo largo de sus 21 años de carrera.

En las últimas semanas su nombre ha estado en boca de las autoridades judiciales de España. Está involucrado en una investigación sobre la muerte de José Luis Abad, un fotógrafo que participó del "rito del sapo bufo" en su residencia.

¿QUÉ ES LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL?

La disfunción eréctil, según el portal de la "Mayo Clinic", tiene causas variadas. Se daría por otras enfermedades como la diabetes, el consumo de tabaco, alcohol o drogas; los trastornos psicológicos o el uso de medicamentos.

EL SÍNDROME DE REITER, OTRO PADECIMIENTO DE NACHO

Vidal fue objeto de suspicacias en 2019 porque se creía que era positivo para el VIH. Según dijo, se trató de algo falso y en realidad padecía de la enfermedad de Reiter que lo llevó a retirarse del cine para adultos.

La comunidad científica llama a esta condición como una artritis reactiva, de acuerdo con el "American College of Rheumatology", afecta las articulaciones por la inflamación provocada. Y se produce, en la mayoría de los casos, por bacterias presentes en los genitales o intestinos.

En ese entonces, el español enfatizó en que estaba siendo tratado, pero que la enfermedad ya estaba en fase crónica.

"Siempre he pensado que soy un vikingo y que puedo con todo, pero fue doloroso", comentó en charla con la agencia BBC.

(Azucena Uribe)