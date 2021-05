Naomi Campbell se convirtió en mamá sus 50 años, presume foto de su bebé

Esta mañana la reconocida top model, Naomi Campbell estremeció las redes sociales pues compartió una foto en la que revelaba que se había convertido en madre a sus 50 años.

Con una conmovedora instantánea Naomi Campbell presentó a su bebé a sus millones de fans alrededor del mundo.

Fue a través de Instagram en donde la modelo compartió la noticia junto a una fotografía en la que mostró los pies de su bebé junto a un emotivo mensaje para comunicar la tierna noticia.

Naomi Campbell en su mensaje aseguró que se sentía muy agradecida por haberse vuelto madre de una pequeña que la eligió y también expresó que se siente honrada de esta nueva etapa y reafirmó la idea de que no hay amor mayor como el de madre-hija.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", escribió la modelo.

Tras compartir la foto sus seguidores comenzaron a reaccionar en redes sociales hasta convertirla en tendencia, pues fue un tema que la modelo no había anunciado. Hasta el momento se desconoce cuándo nació con exactitud, así como su nombre.

En 2018, la modelo fue relacionada con el caso de un bebé. Se le vio con un recién nacido en brazos en un orfanato de Lagos, razón por la que se generaron dimes y diretes sobre el tema. Sin embargo, su equipo de trabajo salió a desmentir que hubiera adoptado a un bebé.

AMORES, CAPRICHOS, POLÉMICAS Y UNA CARRERA DE ÉXITO

Consagrada como una de las modelos más importantes a nivel mundial y con una carrera de éxito a sus espaldas, la vida de Naomi Campbell ha estado rodeada de polémicas.

Naomi Campbell nació en 1970 en Streatham, al sur de Londres, donde se crió con sus tías y abuelas mientras su madre, jamaicana, y bailarina de profesión, recorría Europa haciendo giras. Podría decirse que su andadura profesional comenzó cuando tenía tan solo 10 años, cuando apareció en el videoclip "Is this Love" de Bob Marley.

Con 15 ya era una joven promesa para el mundo de la moda; un par de buenos ojos bastaron para que alguien se fijara en ella cuando caminaba por las calles británicas.

La modelo siempre estuvo derribando barreras y luchando contra el racismo en la industria, en 1988 fue portada de la edición francesa de la revista "Vogue", la primera modelo negra en hacerlo.

Líos amorosos

Entre sus parejas destacan Joaquín Cortés, con quien se relacionó allá por la década de 1990, el actor Leonardo Di Caprio, el boxeador Mike Tyson, Adam Clayton del grupo musical U2, el jeque Badr Jafar o el manager de la Fórmula 1 Flavio Briatore y Robert de Niro considerado como el gran amor de su vida, tal y como ella misma reconocería tras su ruptura.

Controversia

La diosa de ébano cuenta con un polémico historial salpicado por los altercados públicos y las agresiones. La modelo llegó, incluso, a estar en busca y captura tras atacar por la espalda al conductor que la llevaba en su vehículo y después darse a la fuga. Es solo uno de los escándalos violentos de Campbell, que también fue condenada por agredir a su agente personal y más adelante a su ama de llaves.

También hicieron mucho ruido unas fotografías publicadas por el "Daily Mirror" de Campbell saliendo de una reunión de Narcóticos Anónimos, ya que a lo largo de su vida ha tenido que hacer frente a una lucha contra las adicciones.

(Azucena Uribe)