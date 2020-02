¡No te quedes sin quincena! Estos originales regalos de San Valentín son buenos, bonitos y baratos

Estamos en vísperas del día de San Valentín, 14 de febrero, el día en que los flechados por cupido derrochan miel y se dan increíbles regalos por el día del amor y la amistad.

No te rompas la cabeza buscando el detalle ideal; si bien es cierto que las mujeres llevamos el lado cursi en la relación pero a los hombres también les fascina ser sorprendidos con detalles de este tipo. Estas originales ideas de regalos que le puedes hacer a tu pareja seguro le fascinarán

EL TALONARIO DE LAS PAREJAS TRAVIESAS

Si entre ustedes saltan chispas, no hay nada mejor que un talonario. Cada cheque es un vale por un regalo de esos que no tienen precio como darse una duchita juntos, saber algo muy íntimo sobre el otro, hacerlo en un lugar público, cumplir una fantasía sexual o "estrenar mueble" y no nos referimos a comprarlo... 24 planes divertidos para canjear cuando y como quieras y disfrutar en compañía.

UNA FOTO PARA LOS DOS

La vieja confiable, una romántica foto en pareja que con tan solo verla se vea la miel que los invade, además tendrá un plus si la enmarcas en un cuadro acorde a la fecha.

PASEO ROMÁNTICO POR LA CIUDAD

Jamás pasará de moda conquistar a tu pareja con un romántico paseo por la ciudad, y que mejor si es en la noche, las luces de la ciudad, el ambiente y el aire fresco que anuncia el fin del invierno, harán de esa caminata un paseo romántico que vivirá en sus memorias para siempre.

Souvenirs personalizados

Inmortalicen su amor con un artículo personalizado, ya sea una taza para recordarse al beber el cafecito de cada mañana, un cojín para decorar su recamara, prendas en pareja. Hay un sinfín de cosas que pueden compartir.

DESAYUNO ROMÁNTICO

No es necesario que vayan al restaurante más lujoso de la ciudad, sorprende a tu pareja con un desayuno en la cama, o prepara la cena de esa romántica noche, no lo olvides "Barriga llena, corazón contento"

No olvides que la intención es lo que cuenta, para sorprender a tu pareja no necesitas invertir mucho, basta con que pasen tiempo de calidad juntos.

CARTA SORPRESA

Un detalle económico pero que jamás pasará de moda son las cartas de amor, y6 que mejor que darle un plus a la tradicional carta, mira un ejemplo de un original detalle en donde podrás mezclar mensajes de amor y fotos.

(Aline Núñez)