¿Nueva en el gimnasio? 5 clases para empezar a entrenar

Cuando no se está acostumbrado al ejercicio, resulta agobiante seguir una rutina de entrenamiento marcada por un instructor. Un buen comienzo para cuando eres novato en temas deportivos es acudir a clases colectivas.

La mayoría de los gimnasios, sino es que todos, cuentan dentro de sus servicios con clases impartidas por un profesor calificado que son una excelente alternativa para quienes no desean entrenar con aparatos o pesas, pues siendo honestos, pueden llegar a ser tediosas y aburridas.

Aunque en un principio las clases se creían exclusivas para las mujeres, como los aerobics, esta idea ha cambiado al punto de considerarse obsoleta. Conforme se han ido ampliando y creando nuevas disciplinas, más personas, sin importar su sexo y edad, han adoptado a las clases como su entrenamiento diario, con las que han logrado sus cometidos deportivos, como son bajar de peso, crear masa muscular y mejorar su condición física.

Si estás por inscribirte a un centro deportivo o ya lo hiciste, un buen comienzo para entrenar es preguntar por las distintas clases que dan y sobre los beneficios que ofrece cada una.

Foto Pexels

Zumba

Una de las más populares es la clase de zumba, en la que literal, te la pasarás bailando. Se trata de un entrenamiento aeróbico con el que conseguirás sudar desde que arranca la música, ya que toda la clase seguirás los pasos que el instructor indique. Dentro de sus beneficios destaca la mejora del sistema circulatorio y cardiovascular. Si no tienes coordinación y flexibilidad, aquí la vas a desarrollar, mientras se montan las coreografías. Además, es un buen espacio para socializar con tus compañeros.

Spinning

Si te gusta andar en bici, pero no puedes practicar por miedo a salir a la calle o porque no tiene una, entonces es momento de que apartes tu lugar en la clase de spinning. Se trata de una sesión en bicicleta fija en la que trabajarás no sólo el tren inferior, sino que todo tu cuerpo, gracias a las distintas intensidades que se van manejando a lo largo de una sesión, como puede ser la simulación de un viaje en pista recta, de bajada o subiendo una colina o montaña. Dentro de sus beneficios está que el riesgo de lesión es mínimo, ya que es un ejercicio de bajo impacto. Además de activar y fortalecer piernas y pantorrillas, también lo harán tus brazos, espalda, pecho y abdomen. Tu sistema cardiovascular mejorará notablemente y podrás llegar a quemar hasta 700 calorías en una sola sesión. Además de tu agua para hidratarte, no olvides la toalla porque aquí de que sudas, sudas.

Body Combat

Una clase muy popular por lo entretenida y por los resultados que ofrece es la de Body Combat. Se trata de una clase multidisciplinaria que combina otras disciplinas, entre ellas, el box, taekwondo, karate y otras del estilo, que son consideradas de contacto. Al ritmo de la música es como se va desarrollando esta clase, en la que se dan golpes, patadas y puñetazos al aire, en la que sólo se marca el movimiento a modo de coreografía. Uno de los beneficios primarios es la mejora del sistema cardiovascular. También se fortalecen los músculos, aumenta la resistencia y se da una quema de hasta 750 calorías por sesión, por lo que la pérdida de peso se garantiza.

Al igual que en la zumba, aquí se desarrolla la coordinación, concentración y se mejora la postura del cuerpo.

Pilates

Una clase entretenida que te pondrá a prueba es la de pilates. Se trata de un entrenamiento con el que se busca fortalecer el cuerpo, principalmente, pues también se trabaja la mente a través de la concentración y la respiración controlada.

Pilates nace de la unión de tres disciplinas: ballet, yoga y gimnasia, por lo que a lo largo de una sesión se trabaja la fuerza, se activan los músculos, se lubrican las articulaciones y se pone a prueba la elasticidad. El riesgo de lesión es menor. Es una de las disciplinas más nobles, ya que se puede trabajar con equipo o sin él, haciendo uso de nuestro propio peso. Otro de sus beneficios es la mejora de la postura del cuerpo, a través de su alineación correcta; reduce el estrés y mejora la concentración, entre otros.

Crossfit

Si lo que estás buscando es una clase más intensa que las anteriores, entonces las sesiones de crossfit serán para ti. Se trata de un entrenamiento basado en series de repeticiones, donde se trabaja todos los músculos del cuerpo. Para una clase se apoyan de equipo, como cuerdas, pesas, mancuernas y discos, entre otros, que se usan a lo largo de la sesión para realizar el entrenamiento. A diferencia de las anteriores disciplinas, en el crossfit los resultados se dan en un corto plazo —combinado con una dieta balanceada—, entre ellos, la quema de grasa, aumento de masa muscular, fuerza y resistencia.

Además de fortalecer tu cuerpo, también lo harán tus relaciones personales, pues cuando se entrena crossfit se hace en equipo.