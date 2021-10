¡Ofrenda para tus lomitos! El 27 de octubre es el Día de Muertos de las mascotas

Las tradiciones mexicanas incluyen a los lomitos de la familia, así que si ya pasaste por la despedida de uno de tus peludos compañeros de vida es momento de honrar su memoria en la ofrenda del Día de Muertos.

El Día de Muertos es una de las tradiciones mexicanas más populares alrededor del mundo, se trata de recordar a nuestros seres queridos que pasaron a mejor vida con la creencia de que sus almas visitan el plano terrenal para disfrutar de un festín de su comida y sus bebidas favoritas; de igual manera en la misma ofrenda se coloran elementos de los pasatiempos que disfrutaban en vida.

En algunos poblados de México se tiene la creencia de que el 27 de octubre los peluditos que alguna vez fueron nuestras mascotas visitan las casas donde fueron más felices.

Pero no sólo eso, se dice que los lomitos y michis son los primeros en llegar a las ofrendas de Día de Muertos porque van abriéndoles camino a las almas que vienen a visitar a sus seres queridos.

¿CÓMO SURGIO EL DÍA DE MUERTOS DE LAS MASCOTAS?

Hace algunos años, Funeral Pet presentó una iniciativa llamada "Los Invisibles", la cual buscaba establecer el 3 de noviembre como un día especial para conmemorar a los perritos que abandonaron su vida terrenal.

La campaña de servicios funerarios para mascotas también pretendía incluir a los cuadrúpedos que murieron en la calle, ya sea por causas naturales, abandono, atropellamientos o envenenamientos.

La propuesta tuvo eco en su momento, pero la mayoría de las personas siguen considerando al 27 de octubre como el día en el que vienen sus mascotas a celebrar el Día de Muertos, sin embargo, eso no implica que no puedas poner sobres de comida húmeda o huesos para los perritos que no tienen quien los conmemore.

CÓMO HACER UNA OFRENDA PARA MASCOTAS

Al igual que en la ofrenda para nuestros familiares y amigos difuntos, para las mascotas se coloca una foto de tu lomito, alimentos que disfrutaba en vida, premios, agua, juguetes e incluso una cama para que puedan descansar durante su visita.

Algunas personas afirman que lo recomendable es poner la ofrenda para los perritos y gatitos aparte, esto en atención a la comodidad de los suaves visitantes, ya que según algunos relatos que circulan en redes sociales señalan que las mascotas buscan su ofrenda en los lugares donde solían estar en vida, por lo cual, recomiendan poner sus alimentos y bebidas en el que fue su sitio favorito del hogar.

Pero si te cambiaste de casa, no te preocupes, al igual que tus seres queridos humanos, tus mascotas sabrán donde encontrarte, además, muchos de los animalitos domesticados cuentan con un gran sentido del olfato, así que no dudes que llegarán a ti moviendo su colita como cuando estaban en vida.

(Aline Núñez)