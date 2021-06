Padre de Meghan Markle asegura que Oprah se aprovechó de su hija y Harry

Creo que Oprah Winfrey está jugando con Harry y Meghan. Creo que los está utilizando para construir su imperio y sacar adelante sus nuevos programas y creo que se ha aprovechado de un hombre muy debilitado y le ha hecho decir cosas que no debería de decir en televisión. Ella no estará de acuerdo conmigo, por supuesto, y puede que incluso me demande, pero no me importa.