Pantone anuncia gama de colores que serán tendencia en 2021

En tiempos difíciles Pantone quiere enviar un mensaje de "fuerza, optimismo y esperanza" no solo para aquellos que son amantes de la moda sino para todo el mundo (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Como cada año el Instituto Pantone del Color anunció que ya eleigió la gama de colores que predominarán en 2021, se trata de una gama de gris y amarillo, estos son los colores que se volvera tendecia el proximo año.

En 2021 en las pasarelas y en las tiendas de moda de todo el mundo la tendencia será Ultimate Gray e Illuminating.

Pantone eligió estos dos colores para el 2021 debido a que transmiten un mensaje de fuerza, optimismo y esperanza, que es exactamente lo que necesitamos tras enfrentar la dura pandemia de la covid-19.

Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, expresó que la unión de estos colores expresa un mensaje de positividad combinada con fortaleza y optimismo.

La unión de un imperecedero Ultimate Gray con el amarillo vibrante que representa el Illuminating expresa un mensaje de positividad combinada con fortaleza. Práctica y sólida como una roca, pero a la vez cálida y optimista, esta es una combinación de colores que nos da resistencia y esperanza. Necesitamos sentirnos motivados y animados; esto es esencial para el espíritu humano.

Al unir estos dos colores PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating, Pantone asegura que produce una sensación alentadora que permitirá a las personas comenzar a reconstruir sus vidas, llenándose de energía y con un mensaje positivo para lo que está por venir en 2021, año en el que se busca promover una actitud positiva y un mensaje de alegría.

La selección de dos colores independientes subraya el hecho de que elementos diferentes se fusionan para expresar un mensaje de fortaleza y esperanza que es a la vez imperecedero y energizante, trasladando la idea de que no se trata de un color o de una persona, sino de más de un elemento.

En el 2020 la tendencia fue el Classic Blue, pero ahora se dará paso al color gris y el amarillo.





Este color clásico produce una sensación de solidez, seguridad, tranquilidad y fuerza, representando las rocas que se encuentran en la arena de las playas que demuestran tener una gran resistencia a todo lo que el mundo les lanza.

El color gris es un tono neutro, por lo que puedes usarlo en trajes, ropa deportiva, looks casuales y hasta las paredes de casa. Cuando se trata de moda, no podemos evitar pensar en ese look que Rocky Balboa usó para entrenar en su primera película, que combina el color del año con una de las grandes tendencias de 2020 que seguramente seguiremos viendo en 2021, la ropa deportiva, las sudaderas y los pants.

Para un look contemporáneo, puedes combinar unos pants de algodón con una sudadera del mismo material, complementando el look con un par de tenis clásicos (que pueden ser desde unos Chuck Taylor hasta unos Air Jordan 1), con una chaqueta un poco más sofisticada para que no parezca que acabas de salir del gimnasio.

Los pants incluso se pueden ver muy bien con un abrigo camel, y puedes agregar un toque de color con accesorios en el otro color que Pantone eligió para la temporada, el amarillo Illuminating.

A diferencia del gris, este es un color cálido que busca reflejar la energía del sol, generando vitalidad, energía y positivismo. El amarillo no es de los tonos más fáciles de usar, pero es una gran opción para los looks de verano, ya sea a través de detalles en el patrón de una camisa, en una sudadera llamativa, un par de tenis o incluso un traje.

Para que este tono funcione, debes asegurarte de usarlo en una forma que logre complementar el reto de tu look, pero también tu tono de piel y pelo, por lo que es mejor utilizarlo como un color secundario. Y Pantone ya demostró que se ve muy bien cuando lo combinas con el gris.

Esta combinación de colores, práctica y sólida aunque al mismo tiempo cálida y optimista, nos ofrece resiliencia y esperanza. Necesitamos sentirnos animados y reconfortados, es algo esencial para el alma humana, finaliza la experta de Pantone.

Puedes ponerte un traje con detalles en amarillo, como la corbata o la líneas del patrón.

Con información de GQ

(Ann Ventura)