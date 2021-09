Papi Kunno revela que realizará su caminata 4K en las pasarelas de Nueva York

Uno de los tiktoker más famosos sin duda es Kunno, quién recientemente reveló a través de sus redes sociales que su carrera profesional dará un giro de 360 grados, desfilando en las pasarelas de Nueva York.

El influencer, Kunno aseguró que este logro era uno de sus grandes anhelos de la infancia y por fin se ha hecho realidad a partir del 8 de septiembre cuando por primera vez desfilará en el importante evento de modas New York Fashion Week.

A través de un video que subió a TikTok el originario de Monterrey confesó que gracias a su caminata 4K que se hizo popular dicha plataforma, ahora podrá estar en la semana de la moda en Nueva York.

Además, Kunno explicó que modelará para la diseñadora Paris Rodríguez, quien es la única invitada de origen colombiano que estará presente en este gran evento.

Será el próximo 8 y 9 de septiembre cuando el influencer será parte de la pasarela de modista la cual presentará 22 propuestas de moda y también tendrá como invitada a la top model Karen Soto.

Al respecto Kunno decidió compartir su emoción con todos sus seguidores por esta oportunidad la cual agradeció con una serie de comentarios realizados en sus historias de Instagram.

"Ya lo anuncié y ya por fin es 100 por ciento seguro que de una caminata en TikTok, de esa sencilla caminata que todo mundo dice que nada más sé hacer, que no me iba a llevar a ningún lado y que era mi único talento, pues definitivamente (la caminata) me llevó hasta las mismísimas pasarelas del New York Fashion Week. Voy a estar en el New York Fashion Week de este año, modelando en una de las pasarelas más importantes, lo mejor de todo es que es uno de mis sueños más grandes que he tenido desde chiquito", contó.

Luego el tiktoker agradeció al equipo que está detrás de él, a sus ´brillos´ como les llama a sus fanáticos, así como a quienes le dieron la oportunidad de ser parte de este momento.

"Vamos literal a cumplir este sueño más, este logro, el callar bocas, el poder demostrar mi verdadero talento que el soñar y hacerlo realidad", concluyó.

(Azucena Uribe)