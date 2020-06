Pareja adopta a su bebé por Zoom tras cuarentena de covid-19

Con la pandemia del covid-19 todos cambiamos nuestras rutinas pero también a nivel social se han implementado cambios a los que hemos tenido que acostumbrarnos.

FOTO TOMADA DE UPSOCL

Y en los últimos meses la gran mayoría de los trámites, actividades y cursos, se realizan hoy en linea, para evitar el contagio y además respetar las respectivas medidas de distanciamiento y aislamiento social que han implementado los gobiernos.

De acuerdo a Upsocl, una pareja homosexual de Florida, conformada por Anthony Lach y Chris More, recientemente se convirtió vía online en la nueva familia de Parker Terrence.

Cabe señalar que la adopción se iba a llevar a cabo el 15 de abril, pero que después debido a los efectos del coronavirus, tuvieron que postergarla ya que los tribunales suspendieron temporalmente todas las adopciones.

FOTO TOMADA DE UPSOCL

Lo que cambió a principios de mayo, cuando ellos se enteraron de que los tribunales estaban realizando adopciones vía Zoom, por lo que el 14 de mayo, por fin pudieron adoptar a su actual hijo: Parker Terrence Lachmore, quien nació el 31 de diciembre del 2019, y el que por causa de un parto traumático pasaría algún tiempo en los cuidados intensivos del hospital donde se encontraba.

"Descubrimos que tuvo un parto traumático y que tenía un pulmón inflamado, lo que le causaba problemas respiratorios, por lo que recibió CPAP [presión positiva continua en las vías respiratorias] y tenía una sonda de alimentación (...) No habíamos firmado ningún documento [de adopción] todavía, así que [las enfermeras] no tenían permitido decirnos nada de lo que estaba pasando con él (...) Nos estaba asustando, pero cada vez que lo miramos sabíamos que era nuestro hijo y pensamos que no importaba lo que pudiera ser, que nos quedaríamos con él y lo superaríamos", indicaron.

FOTO TOMADA DE UPSOCL

Tras realizar la entrevista y los trámites online, estos padres provenientes de Orlando, volaron de inmediato a Arizona, para irlo a ver. Eso sí, les faltaba todavía firmar los documentos de adopción, lo que hicieron, y pudiendo ahí por fin visitar a su bebé. Quien de manera milagrosa, mejoró rápidamente, para sorpresa de todos los médicos, pudiendo ir poco después a vivir con sus padres en Orlando.

"Vivimos un momento tan oscuro, pero había tanta luz ese día que fue increíble (...) Para mí, ser padre es algo con lo que he soñado desde que era muy pequeño. Mi madre me crió en un hogar unifamiliar y siempre juré que iba a ser papá y ser el mejor padre posible".

El segundo nombre del pequeño Parker es Terrence, en honor a honor a su abuelo, el padre de Chris More, quien murió en Inglaterra justo antes de que este bebé naciera. El que hoy se encuentra sano y feliz, además de que descubrieron que tiene una media hermana que también fue adoptaba y que vive con su familia a 48 kilómetros de distancia de su casa.

FOTO TOMADA DE UPSOCL

(Azucena Uribe)