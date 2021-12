Pelo seco, un problema común que tiene solución

Foto Pixabay

La humectación será la clave para recuperar la vitalidad de tu cabellera. Y es que, como consecuencia del maltrato, el pelo ha perdido su humedad natural y aceites que les dan forma y textura y elasticidad, por ello su apariencia se vuelve seca, quebradiza, porosa y se encrespa con facilidad.

Aliado humectante

Tomando en cuenta que nuestro pelo pide a gritos que se le humecte, es necesario recurrir a productos de textura untuosa, que serán tu salvación. Gracias a su consistencia espesa, ayudarán a hidratar tu pelo a profundidad.

Las versiones que encontrarás con esta textura son las cremas, que actúan de manera inmediata una vez aplicadas, dejando una sensación suave en tu pelo. La gran mayoría de estas mascarillas están diseñadas para usarse después de haber aplicado el shampoo y acondicionador. Aun en la regadera, se aplica de medias a puntas y se deja reposar por periodos no mayores a 10 o 15 minutos.

En el mercado existen una gran variedad de opciones, elaboradas con distintos tipos de ingredientes y su uso varía de acuerdo con cada marca. Hay algunas versiones que se enjuagan y otras que no.

Máscara reconstructiva de papaya y queratina vegetal de Lola, de venta en Nuestro Secreto. Cortesía de la marca

Otro recurso para atender tu pelo seco es a través de aceites, que por su composición oleosa hidratarán lo dañado, especialmente las puntas.

Los ingredientes que se emplean en la formulación de estos productos también forman parte importante a la hora de la recuperación del pelo. La gran mayoría tienen ingredientes de origen natural, como aceite de argán, coco o almendra, entre otros.

Aceite reparador de Kérastase, de venta en Sephora. Cortesía de la marca

Siempre será mejor prevenir que lamentar. Y en el cuidado de nuestro pelo, también. Por ello cambiar algunos hábitos en tu rutina de belleza serán la clave para no llegar al extremo de ver tu pelo maltratado por la resequedad.

Foto Pexels

Entre los consejos más prácticos está evitar el uso diario de utensilios de belleza, como planchas o tenazas. Procura usarlos lo menos posible. Lo mismo aplica para el uso de la secadora de pelo, lo ideal es que dejes secar tu cabellera de manera natural y que no lo amarres de inmediato. Ya cuando casi se seque por completo, puedes recurrir a una trenza no muy apretada. No antes.