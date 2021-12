¿Por qué es tan popular el avocado toast?

Este platillo, que no requiere ni de receta, se ha popularizado, especialmente entre el público juvenil. Foto Pexels

Antes que nada ¿qué es el avocado toast? Suena muy sofisticado, pero en realidad es algo muy, muy simple: aguacate machacado untado en pan de caja tostado ¡y nada más! Claro, a raíz de que se puso de moda, hay cientos y hasta miles de recetas, pero el original es eso: pan tostado con aguacate machado encima.

Este "platillo" se volvió tan popular, que hay versiones como la del Grand Salón del Hotel Baccarat en Nueva York, que, según el sitio "Mashed", cuesta ¡530 pesos! (26 dólares) y, según la misma publicación, el chef de Burnt Crumbs, en Huntington Beach, California, creó una versión de 100 dólares (¡2000 pesos!) que contiene aguacate –obviamente--, trufa blanca, langosta en mantequilla y copos de oro comestible.

Su popularidad es tal que, según "Mashed", en mayo de 2019, hubo 1.2 millones de hashtags en Instagram dedicados a este platillo, pero ¿por qué –sobre todo los millennials-- están obsesionados con un plato tan básico?

Sea justo o no, la generación millennial es frecuentemente criticada por gastar mucho dinero en alimentos que no tendrían por qué ser tan caros como los pagan. Y es una verdad irrefutable que pagan tres y hasta cuatro veces más por, por ejemplo, un brownie que se anuncia con unas fotos maravillosas en Instagram que por uno mucho más rico de la panadería de la esquina. Entonces no están pagando por el valor intrínseco y sabor del brownie, sino por su status instagrameable.

Pero para explicar el porqué de su popularidad, primero tenemos que saber dónde y cómo se originó. En 2016, la crítica de cocina Besha Rodell escribió en "Eater": "El avocado toast es un invento 100% australiano, si se puede llamar invento a untar algo en un pan". Sin embargo, hay reportes escritos de gente comiendo aguacate en pan desde 1800.

En 1993, el chef australiano Bill Granger lo incluyó en el menú de su café Bills, en Sydney. Al parecer de ahí saltó a Inglaterra, pues la comunicación e intercambio entre ambos países es frecuente y constante, y el resto es historia.

De acuerdo con al australiano Jeffrey Moorhead, ellos efectivamente lo comen desde siempre, y es un platillo muy habitual para el desayuno. Lo hacen tostando primero el pan, después lo untan con mantequilla, machacan encima el aguacate con un tenedor y añaden sal y pimienta, "algunas personas le ponen unas gotitas de limón", comenta.

Sin embargo, en Cuba y en México también se consume mucho el aguacate untado en pan, aunque en nuestro país es más frecuente comerlo con tortilla o tostadas. De hecho, comerlo solo y con pan es algo muy común y normal en los países donde hay mucho aguacate.

Independientemente de quien lo haya inventado, esta combinación se asocia al gusto actual por la comida sana y no procesada.

En el libro "Signature dishes that matter", la autora Christine Muhlke, escribe: "En unos pocos años, las variaciones de este platillo –tan instagrameable—se han convertido en un símbolo del movimiento wellness, una receta-no-receta que evoca un día soleado y la posibilidad de tomar el desayuno a la hora que uno quiera".

De acuerdo con el "Washington Post" el Café Gitane en Nueva York, es el responsable de popularizar el platillo en Estados Unidos. Fue introducido por su chef, Chloe Osborne, alrededor de 2006, después de que lo probó en casa de una amiga en Australia.

El que sirven ahí es el que se ve más frecuentemente en Instagram, salpicado de pimentón y con huevo pochado encima.

"El poner cosas encima del pan tostado en una costumbre muy australiana" dijo Osborne al diario, "ellos también comen así el jitomate".

Los clientes del Gitane empezaron a ponerlo en sus cuentas de Instagram y fue creciendo en popularidad hasta que Gwyneth Paltrow lo incluyó en su libro de recetas "It´s all Good" en 2013, de hecho, no da una receta, solo habla de cómo se lo come, en su caso, solo con un poco de sal.

A partir de ese momento su popularidad creció rápidamente. Prácticamente todos los bloggers de cocina lo retomaron, ofreciendo su propia versión.

Hoy, prácticamente no existe un desayunadero ´cool´ en el mundo que no lo ofrezca en su menú y su popularidad sigue en aumento.

De acuerdo con Jeff Moorhead, el plátano machacado con un poco de azúcar también es un desayuno muy popular en Australia. Tal vez dentro de poco lo empecemos a ver en los menús de los sitios para desayunar y en cientos de libros de recetas alrededor del mundo.