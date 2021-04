Prepárate para ver los looks más extravagantes, sí habrá MET Gala 2021. Luego de su cancelación en 2020 por la pandemia por covid-19, esta vez decidieron que sí se llevará a cabo este evento tan importante para la industria de la moda. Los organizadores, Andrew Bolton, comisario del Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York, y por Anna Wintour, comisaria, líder del Costume Institute y directora de la revista Vogue, han anunciado nuevas fechas que aunque no será en primavera como los años anteriores, estamos dispuestos a esperar al tener ya una fecha segura.

¿CÓMO SERÁ LA MET GALA 2021?

Se dividirá en dos eventos, el primero el 18 de septiembre de este año, cerrando la Semana de la Moda de Nueva York. Aún se desconocen los detalles porque se irá adaptando a como la pandemia avance.

El segundo evento será el 5 de mayo del 2022, fecha en el que normalmente se realizaba.

Reunirán nuevamente a las celebridades más reconocidas del momento, es una gran oportunidad para los diseñadores al poder vestir a una de ellas y mostrar sus propuestas del año.

Los organizadores y los amantes de la moda, desean que para esas fechas las condiciones de la pandemia les permite realizarla y se pueda reactivar este evento tan importante para la industria. En Estados Unidos se espera que para septiembre la campaña de vacunación ya esté lo suficientemente avanzada.

¿CUÁL SERÁ EL TEMA DE LA MET GALA?

Este evento es conocido por sus temáticas, algunas más extrañas que otras como "Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica" en el 2018 o "Notes on Camp" en 2019. Este año tiene un gran objetivo por lo que decidieron elegir como tema: "In America: A Lexicon of Fashion" para el evento del 2021 y "In America: An Athology of Fashion" para el 2022 con el fin de exaltar el valor de la industria que ha sido sumamente afectada durante la pandemia.

Este año es muy especial para el Costume Institute, cumple 75 años y no podían dejar pasar una celebración enfocada en Estados Unidos para ambos eventos. Más detalles serán revelados a medida que se acerque la fecha del evento pero de que se reactivará esta magnífica ceremonia donde reúne a las celebridades más importantes para recaudar fondos en nombre de la industria de la moda.





(Imelda Téllez)