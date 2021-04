Príncipe Andrés, revela lo que dijo la reina Isabel, tras la muerte de Felipe

Y, por desgracia, la muerte de mi padre me ha hecho comprender, no sólo nuestra pérdida, sino también la pérdida que todo el mundo ha sentido, por tanta gente que ha muerto y ha perdido a sus seres queridos durante la pandemia. Y así, todos estamos en el mismo barco, en circunstancias ligeramente diferentes porque él no murió de covid, pero todos tenemos un gran sentimiento de pérdida.