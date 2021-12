¿Qué es el makeup-no-makeup y cómo lograrlo?

En estos días de home office y de encuentros y juntas por Zoom, es importante verse lo mejor posible sin que parezca que vamos a una gran gala nocturna. Es un look que queda bien a todo el mundo y que es sencillo de crear; su nombre viene de que la idea es maquillarte para no verte maquillada. Una de sus más grandes ventajas es que podrás conseguirlo con los productos que ya tienes en tu cosmetiquera.

Aunque estás buscando un look muy natural, no dejes de lado el blush, ya que, si no lo usas, lucirás demasiado pálida. En este caso, siempre es mucho mejor la opción en crema que en polvo. Es importante que no uses demasiado.