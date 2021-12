¿Qué es una "staycation" y cómo disfrutarla mejor?

¿Te urgen unas vacaciones pero no tienes presupuesto? ¿Vienen días libres, pero prefieres evitar las multitudes en los aeropuertos y hoteles? En ese caso tu mejor opción es una staycation o "vacaciones en casa". Se trata simplemente de planear tus días libres como lo harías en unas vacaciones fuera de la ciudad, pero en donde vives.

La idea es descansar, relajarte, desconectar y también ¿por qué no? Descubrir nuevos rincones de tu ciudad que no conocías. Eso sin contar que no tendrás que subirte a un avión ni gastar en hoteles...

Hay muchas formas de buscar el lado agradable a tus días libres y sentirte como que estás en el un destino exótico, pero sin salir de casa.

Aquí, algunas sugerencias:

No te ocupes de tus redes sociales

Guarda tu teléfono en un cajón y no revises tu Instagram, Facebook o Twitter. Programa el aviso de "fuera de la oficina" en tu correo del trabajo y no lo revises en ningún momento. ¡Estás de vacaciones, no importa dónde estés!

Arregla tu espacio antes de tus días libres

Arregla tu casa antes de que empiecen tus vacaciones. Haz la limpieza, lava la ropa, limpia los baños. Es decir, reduce tu quehacer doméstico al mínimo. Es una buena idea añadir un poco de ambiente "relax" a tu espacio: añade cojines extra, abre el balcón, pon un bebedero de colibríes y si tienes jardín ¡pon una hamaca!

Día de spa

Foto Depositphotos

Programa todos los rituales de belleza que siempre reservas "para cuando tenga tiempo": hazte las uñas, ponte una mascarilla, date un baño de vapor, exfóliate con sal de mar y aceite de coco y después cubre tu cuerpo con tu crema humectante que huele más rico. Date permiso de sentirte sexy o guapo y relajado/a con una elegante bata y tómate todo el tiempo que quieras en tu apapacho.

Haz playlists

Foto PxHere

¿Quieres sentirte en la playa? Haz un playlist de calypso, reggae y Luis Miguel. ¿Sueñas con Europa? Busca canciones de Edith Piaf y de Charles Aznavour. ¿Siempre has querido irte de safari? Busca pop africano contemporáneo. Nada como la música para ambientarte y relajarte.

Planea una buena caminata

El contacto con la naturaleza siempre es importante. Si estás en la CDMX, planea un día en el Ajusco, en la Marquesa, en La Mexicana o hasta en Chapultepec. El jardín botánico, por ejemplo, es una excelente opción. Purifica tus pulmones, escucha a los pájaros, pasea a tu perro y, de paso, haz un poco de ejercicio.

Crea un ambiente de hotel

Algo que sin duda te hace sentir enseguida de vacaciones, son los dispensadores de agua con hielos y trozos de fruta que suelen colocarse en los lobbies. Así que prepara jarras de agua con trozos de tus frutas favoritas y hielos, y ponlas en distintos rincones de tu casa con varios vasos al lado, para que a quien se le antoje pueda tomar una refrescante bebida.

Come o bebe algo que te recuerde a tus vacaciones favoritas

Foto Pixabay

¿Lo que más extrañas es la playa? Pide un coctel de camarones. ¿En tus vacaciones siempre pides cocteles exóticos? Busca varias recetas y prepáralos. ¿Sueñas con Nueva York? Pide unos deliciosos hot dogs...

Lee lo mismo que leerías en vacaciones

Foto Hippopx

También tu cerebro necesita vacaciones, ya que trabaja muy duro para ti todo el tiempo. Lee algo ligero y divertido, aprovecha para ponerte el corriente con tus revistas favoritas y con los chismes de la farándula o lee esa novela erótica a la que le traes ganas desde hace rato.

Ten una cena especial

Sin duda, uno de los momentos estelares de las vacaciones es cuando nos ponemos guapos para esa cena especial ¡no lo dejes de lado! Reserva en tu restaurante favorito o, si prefieres no gastar, pon la mesa con velas y música ambiental, abre una o varias botellas de vino, no hay problema porque no tienes que levantarte temprano al día siguiente.

Piensa en bailar –solo o acompañado-- después de cenar, sírvete un trago y disfruta la noche.

Foto Flickr

Ten una noche de cine temática

Esto será un hit si tienes niños. Si vas a ver "Frozen" prepara paletas heladas casera, o, si se trata de "Mulán" pide comida china. Hazlo igual en funciones "solo adultos", por ejemplo, pide comida india para ver "Un viaje de 100 metros" o unas buenas tortas cantineras para ver "Nosotros los Nobles".