¿Qué hace diferente al jamón serrano?

¿Quién no ha comido jamón? A pesar de ser uno de los alimentos más socorridos y gustados de la mayoría de los hogares, no es mucho lo que sabemos sobre su elaboración y los diferentes tipos que existen. Si alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre el jamón ´normal´ y el serrano, y entre éste y él ibérico y otros tipos, aquí encontrarás la respuesta.

El jamón, en general, es un embutido que se obtiene de las patas traseras de los cerdos; comúnmente, el resto de las piezas se utilizan para elaborar chorizos, salchichones y otros embutidos, o para su comercialización como productos cárnicos como lomo, chuletas, pulpa de cerdo y demás.

El jamón de cerdo que más comúnmente se consume en México --o el que llamaríamos nosotros el jamón "normal"--, es el estilo York; sin embargo, hay otras maneras de hacer jamón que son de consumo más común en otros países, como el jamón serrano e ibérico, en España, y el prosciutto, en Italia, Croacia y otros países de Europa del Este.

Y LOS JAMONES SON DE YORK...

El jamón de York, que también se puede llamar jamón dulce o jamón cocido, y que es el que consumimos en sándwiches, ensaladas, quesadillas, etcétera, se prepara hirviendo y salando las patas del cerdo para después embucharlo, es decir, meterlo en una tripa natural o sintética --de ahí la palabra "embutido"--, o enlatarlo, para su conservación.

Su elaboración es con pernil de cerdo, sin ligamentos ni grasa ni tendones, y existen diferentes calidades. Es significativamente menos calórico que el jamón serrano o ibérico y aún que el prosciutto, y generalmente se consume en alimentos fríos, aunque también puede emplearse en recetas de guisos calientes. Es de color rosa pálido, de una textura poco grasa y suave, y de aroma muy tenue

(FOTO TOMADA DE PXFUEL)

Y OLÉ...

Por su parte, el jamón serrano y el ibérico son jamones curados. El proceso para elaborarlos es simple, mucho más artesanal, y prácticamente se hace igual desde hace siglos.

A los perniles de cerdo se les aplican sales nitrificantes para que no crezcan microorganismos perjudiciales. Posteriormente, pasan al proceso de salazón, a razón de un día por kilo de jamón; se cuelgan en lugares con temperaturas bajas (inferior a 4 grados centígrados) y con alta humedad relativa (superior al 90%).

Después, se lava el pernil y se remueve toda la sal de la superficie; posteriormente, se cuelga para así pasar al proceso de curación, con temperaturas no más altas de 6 grados centígrados y humedades entre el 75% y el 85%, durante unos 2 meses, dependiendo de la calidad del jamón.

Luego, poco a poco, se va subiendo la temperatura y bajando la humedad, pasando así por todas las fases ambientales, que serían la fase invernal, luego la primaveral, la fase veraniega y la fase otoñal.

Patas de jamón ibérico. (FOTO TOMADA DE PIXABAY)

Dependiendo de la velocidad de estas fases, conseguiremos diferentes calidades, sabores y olores. A mayor contenido de grasa, mayor calidad y sabor.

A diferencia del jamón de York, el jamón serrano es de color rojo oscuro y esta veteado de grasa blanca. Su textura es mucho más grasosa y no tan suave, es más difícil de morder. Su aroma es mucho más intenso. Se corta en lonchas que pueden ser cortas o más largas, como las del tocino, y muchas veces, se rebana directamente de la pata, justo antes de servirse.

Con el tiempo de curación, ocurre como con los vinos, cuanto más tiempo de curación, más calidad. La empresa jamonera o el jamonero sabrá perfectamente cuando un jamón está en su momento óptimo.

Jamón de bellota. (FOTO TOMADA DE COMMONS)

Jamón serrano es el nombre genérico que se usa para todas las patas de cerdo secadas y curadas en España, pero en realidad debiera usarse para todo el jamón curado que proviene de cerdos blancos que también pueden encontrarse en otros países, como las razas Lardwhite o Landrace.

Por su parte, el jamón ibérico procede de cerdos de la raza ibérica, que solo se encuentran en España, se diferencia del serrano también en la forma en la que se alimenta a los cerdos y en su proceso de elaboración, siendo el de este último mucho más artesanal y con más pasos.

El jamón ibérico puede tener tres categorías, de acuerdo con el origen de los cerdos y la forma en que se los alimente: de bellotas (ibérico de bellota); de cebo de campo, que es en el que el cerdo no es hijo de dos cerdos 100% ibéricos, pero sí lo es en por lo menos en un 50%, está alimentado de bellotas y cereales, y fue criado con libertad de movimiento; la diferencia con el de cebo es que en éste, el cerdo es criado en cautividad y no se incluyen bellotas en su alimentación.

El de mayor calidad es el jamón ibérico puro de bellota, que procede de un cerdo ibérico puro que además se ha criado en libertad, alimentándose sólo de bellotas y criado en una dehesa en régimen de montanera, es decir alimentándose en el periodo de noviembre a marzo. Es un alimento muy caro, como puede imaginarse, pero vale la pena el precio.

Jamón de Guijuelo. (FOTO TOMADA DE COMMONS)

En lo que se refiere a los procesos de curación, un jamón serrano debe estar nueve meses en curación para ser considerado Bodega, 12 meses para ser Reserva y 15 meses para ser un Gran Reserva. Un jamón ibérico tiene que estar curándose por 36 meses para ser considerado 100% ibérico puro de bellota, denominación de origen.

Hay cuatro denominaciones de origen del jamón ibérico: Dehesa de Extremadura, Pedroche, Jabugo y Guijuelo. Si compras un jamón ibérico certificado de cualquiera de estas regiones, sabrás que estás adquiriendo un jamón de muy alta calidad y exquisito sabor.

Prosciutto. (FOTO TOMADA DE PXHERE)

MAMMA MIA! IL PROSCIUTTO

El prosciutto, por su parte, se elabora con cualquier variedad de cerdo reconocida por el consejo regulador de la denominación de origen, pero el proceso de elaboración es esencialmente el mismo del jamón serrano e ibérico.

Es un jamón curado con una textura menos grasa que la del serrano y un color más claro, pero también esta veteado de grasa blanca y se sirve en lonchas largas.

Debido a la humedad y altura de las regiones italianas donde se produce, además de que se madura a temperaturas más elevadas, es más dulce y húmedo que los jamones españoles. En Italia, tiene dos denominaciones de origen: Parma y la Toscana.

Los cerdos de los que se obtiene el prosciutto están alimentados con cereales y con el suero del queso parmigiano reggiano.

La mejor forma de disfrutar cualquiera de estos jamones, excepto el de York, es con un buen pan untado de aceite de olivo y tomate fresco y una buena copa de vino tinto ¡Provecho!