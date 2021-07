¿Qué le paso? Influencer Odalis Santos muere tras tratamiento contra sudoración

Existen algunos tratamientos de belleza que patentemente no tienen riesgos pero es importante que siempre acudas con un profesional de la salud certificado y es que todos los días se viralizan historias de influencers que ponen en riesgo su salud y hasta su vida al no acudir con un doctor, como es el caso de Odalis Santos.

El mundo de las redes sociales se conmocionó tras darse a conocer el fallecimiento de la influencer mexicana Odalis Santos, quien perdió la vida durante un tratamiento de belleza.

La joven de 23 años había compartido en sus historias de Instagram que se sometería a un tratamiento de belleza llamado "Mira DY", el cual, tendría como objetivo terminar con el exceso de sudoración.

El tratamiento corrió a cuenta de la empresa Skin Piel de Guadalajara, quien contrató a Santos para promocionar el tratamiento en sus cuentas personales.

Como parte del acuerdo, la influencer publicó en sus historias todo el proceso al que sería sometida en la clínica de belleza, en los videos se puede ver a una empleada de la empresa explicando a Odalis el tratamiento.

En sus videos compartidos Odalis Santos aseguró que el proceso que se realizaría era de forma "segura y fácil"; sin embargo, momentos después de que fuera sometida al tratamiento, la joven perdió la vida.

Familiares de la influencer detallaron que a ésta le fue colocada anestesia y momentos después entró en paro, el personal de la clínica intentó reanimarla manualmente ya que no contaban con el equipo necesario para atender dicha emergencia y brindarle los primeros auxilios.

Pese a que no contaban con las herramientas, empleados no pidieron el apoyo de los servicios de emergencia y tampoco dieron aviso a las autoridades.

"La clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos indispensables de salud que solicita la Cofepris para el caso de una emergencia médica; quienes la atendieron no eran médicos especialistas sino empleados y no tomaron las medidas necesarias para hacer el tratamiento", mencionó la página Misses de México.

Cabe señalar que tras el accidente, la Fiscalía del estado de Jalisco inició una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Odalis Santos.

