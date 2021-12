¿Quieres lucir más estilizada?

No dejes que tus curvas te impidan vestir a la moda, siempre hay opciones. (FOTO TOMADA DE PEXELS)

Independientemente de las tendencias y tu estilo a la hora de vestir, es posible que, a pesar de sentirte cómoda con tus curvas y tu cuerpo, quieras usar prendas y tendencias que te favorezcan más que otras.

Existen ciertas reglas de estilo que te pueden ayudar a lucir más estilizada. Muchos de estos consejos han sido desvelados a través de los años por los estilistas de moda, quienes a través de estos tips han conseguido que sus clientas se vean más delgadas y altas.

Son trucos fáciles de seguir y simples de ejecutar, que, de aplicarse correctamente, marcarán una diferencia en tu look, desechando de una vez por todas la falsa idea de que ciertas modas y tendencias son exclusivas para un tipo de cuerpo específico.

Así que toma nota de estos prácticos y útiles consejos que podrás aplicar siempre, sin importar el tipo de silueta que tengas.

(FOTO TOMADA DE DEPOSITPHOTOS)

LA TALLA CORRECTA

Todos hemos comprado alguna pieza que no nos queda, especialmente cuando está de oferta. Este es un error común que solemos cometer, en especial cuando se trata de temporada de rebajas.

Salvo que la mandemos al sastre para que la ajuste a nuestras proporciones cuando se trata de una talla más grande, no es sensato comprar cosas que se verán exageradamente justas, marcando llantitas u otras imperfecciones innecesariamente. Por ello, lo primero que debemos hacer es comprar lo que nos queda bien.

(FOTO TOMADA DE PEXELS)

LA LENCERÍA CORRECTA

Aunque en el pasado muchas marcas solían vender coordinados de lencería, es decir, el juego completo de bragas y bra, en la actualidad todo se vende por separado. Y no, no se trata de hacer más negocio contigo, lo que sucede es que se ha comprobado que no todos somos de la misma talla arriba que abajo, por ello, se venden las piezas por separado para que tú elijas la talla de bra y de panty que mejor vaya con tu figura.

Tomando en consideración este punto, es momento que adquieras lencería de acuerdo con tus proporciones y para ello, lo mejor será dejarte asesorar por las vendedoras de tu tienda favorita. Ellas, como expertas, sabrán cuál es la talla que mejor va de acuerdo a tus medidas, considerando lo ancho de tu espalda, la copa y el tamaño de tus senos. Así evitarás esos molestos rollitos, que muchas veces tú sola te provocas por no saber cuál es tu talla correcta.

Y ojo, que te asignen una talla en una lugar no significa que en otra tienda vas a ser la misma, tienes que volver a pedir que te midan para averiguar cuál te corresponde con esa marca, porque en muchas hay variaciones significativas.

Si tu ropa interior te queda perfectamente, no marca rollitos ni surcos, y te provee del soporte adecuado, es la base perfecta para que tus prendas luzcan lo mejor posible.

EN EQUILIBRIO

Así como está la antiquísima regla de que, si vas descubierta de arriba, te cubras de abajo y viceversa, existe otra igual de importante que tiene sus añitos. Me refiero a la de las proporciones, es decir, si arriba llevas una prenda ajustada, entonces es mejor que la parte de abajo sea holgada y, viceversa.

A pesar de los años, esta norma no pierde vigencia y debes de empezar a considerarla si antes no lo habías hecho.

Para inspirarte, échate un clavado en el perfil de Instagram de Victoria Beckham, quien se ha convertido en una experta en el dominio del equilibrio. Ella lo aplica de manera muy sutil y siempre con éxito, tanto para sus propios looks como en las colecciones que diseña.

EL LARGO

Así como es importante acudir con tu sastre para que te ayude a ajustar las prendas, también apóyate de él para que arregle el largo de tus pantalones, faldas y vestidos.

Cuando vemos a las y los modelos en pasarela, todos son muy altos, rasgo que les favorece a la hora de vestir. Si no es nuestro caso, entonces debemos aprender cómo parecer que lo somos, y el truco está en saber qué largo de nuestras prendas inferiores es la ideal. Un consejo es que los pantalones te lleguen hasta la altura del 'huesito', permitiendo que el zapato luzca sin obstáculos visuales.

En el tema de las faldas o vestidos, lo ideal es que sean cortas, quizá por encima de la rodilla o al ras de ellas, permitiendo que buena parte de tus piernas quede al descubierto. En el tema de los maxivestidos, apuesta por aquellos en corte evasé, es decir, ajustados en la parte de la cintura y sueltos de las caderas.

(FOTO TOMADA DE PEXELS)

LOOKS MONOCROMÁTICOS

Se dice que vestir de negro adelgaza, y es cierto, pero lo es también porque se usa de manera monocromática, es decir, se viste de pies a cabeza. Si quieres probar el mismo efecto en otro color, hazlo y tendrás un outfit ganador, pues todos los looks bajo esta tendencia te harán lucir más estilizada.

LOS ZAPATOS

Para lucir estilizada no es necesario que siempre andes arriba de stilettos para alargar tu figura. Lo puedes lograr incluso con zapatos planos, como las flats o ballerinas, pero hay que saber elegir bien. Las puntas redondas o cuadradas quedan descartadas. En su lugar, apuesta por los que terminan en puntas finas.

Aunque Adriana Abascal no tiene problemas de altura ni de talla, ella suele usar mucho zapato plano de punta afilada, en especial los de su propia firma de calzado Skorpios, muchos de los cuales son sin tacón y muy puntiagudos, lo que te harán lucir más alargada.

Otra opción es a través de zapatos nude, que visualmente te alargarán la pierna.

ENMARCAR LA CINTURA

Resaltar la parte de la cintura es otro consejo que ayudará a que visualmente luzcas más delgada. La idea es que a través de un cinturón enmarques dicha zona, para lograr obtener un efecto reloj de arena, como el cuerpo de Salma Hayek, por ejemplo.

LÍNEAS VERTICALES

La ropa estampada puede llegar jugar en tu contra, a menos que elijas un print clásico: las rayas verticales. Así como el mismísimo traje de Beetlejuice, tú también cópiale el look y elije una blusa, blazer, falda o pantalón con este estampado que en automático te hará lucir más delgada y mucho más alta.