reality show, en la familia Kardashian-Jenner hay varios miembros que no son muy adeptos a los reflectores, es el caso de Rob, el hermano "pobre y olvidado de las Kardashian.

De acuerdo con Publimetro, en 2007 cuando se estrenó el reality show "Keeping Up With The Kardashians", la familia más poderosa del mundo saltó a la fama, Kris y Bruce Jenner junto a sus hijos Kim, Kourtney, Khloé y Rob. Más tarde se integrarián Kendal y Kylie, las menores de la familia.

Foto tomada de Vanidades

Todas las hermanas son fanáticas de compartir su vida en redes sociales y han hecho del reality también un negocio jugoso, que les ha permitido a la vez iniciar sus propios negocios y emprendimientos.

¿QUIÉN ES ROB KARDASHIAN?

Se trata del único hermano de las Kardashian, cuando se estrenó el reality show familia, Rob aparecía junto a sus hermanos, hasta que el actual hombre de 33 años decidió alejarse de los reflectores para enfocarse en su familia.

Robert Kardashian dejó de aparecer en "Keeping Up With The Kardashians" en la temporada 7 del reality, Parece que el también empresario decidió poner en primer lugar su salud física y mental alejándose de las cámaras.

Además, también salió muy afectado de su relación con la polémica Blac Chyna, madre de su hija. Después de romper, no volvió a compartir cosas personales en sus redes sociales.

¿A QUÉ SE DEDICA ROB KARDASHIAN?

Kourtney y Rob son los únicos que terminaron sus estudios universitarios, Robert se tituló de la Universidas del Sur de California en la carrera de Negocios y con el paso de los años ha tratado de impulsar varios proyectos.

El más reciente y su negocio principal conocido es la marca de ropa Halfwaydead, en la que diseña y comercializa pantalones, abrigos, playeras y diversos accesorios, todos con un toque extravagante.

De acuerdo al portal Celebrity Net Worth, el patrimonio actual de Rob estaría alrededor de los 10 millones de dólares, producto de lo recibido por sus apariciones esporádicas en el reality familiar y en el programa Rob & Chyna, que transmitió E!.

(Aline Núñez)