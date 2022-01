Rosca de reyes, tamales y chocolate: ¿cuántas calorías tienen estas delicias?

La Rosca de Reyes no es tan calórica si la comes sola. (FOTO TOMADA DE COMMONS)

Llegamos al final de la temporada de fiestas 2021-2022, llegaron los Reyes Magos y vienen acompañados de una rica cena con tamales, chocolate caliente y la tradicional rosca.

Muchos consideran que, dado que es el último festejo de la temporada, vale la pena incurrir en el exceso calórico antes de pensar en dietas y nuevos y estrictos regímenes de ejercicio, sin embargo, otros ya están verdaderamente preocupados por lo que marca la báscula después de tanto pavo, bacalao, romeritos y días y más días de recalentado. Ya sea que pertenezcas al primer o al segundo grupo, lo importante es que tengas la información para que decidas si vale la pena lanzarte o no al combo tamal-chocolate-rosca-de- reyes.

(FOTO TOMADA DE COMMONS)

EN LA ROSCA

De acuerdo con información del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, una rebanada de 100 gramos de Rosca de Reyes tiene, en promedio, 387 calorías --las mismas que una Whopper Junior de Burger King, dos rebanadas de pizza o un Subway de pollo teriyaki de 15 cms--, pero antes de que te desmayes del susto, toma en cuenta que 100 gramos es una cantidad bastante considerable, equivale a cerca de 4 rebanadas de pan blanco, lo cual quiere decir que si te sirves una rebanada de rosca de unos tres dedos de grosor, estarás consumiendo un poco menos de 200 calorías, equivalente a una ensalada de McDonald's o a un Subway vegetariano de 15 cms.

El problema aquí es que esa cantidad de rosca difícilmente te hará sentir satisfecho si decides sustituir una comida para poder comerla sin culpa. Lo que hace a una Rosca de Reyes tan rica en calorías son sus ingredientes: harina, mantequilla, huevos, azúcar en grandes cantidades, y eso sin contar con que la mayoría viene decorada con frutas deshidratas azucaradas y aún más azúcar. Si comemos una rosca rellena de nata, crema de avellanas con chocolate o cajeta, el valor calórico casi se duplica, para que lo consideres.

(FOTO TOMADA DE PIXABAY)

LOS ACOMPAÑANTES

Por otra parte, la rosca no se come sola, con mucha frecuencia, antes de partirla comemos también tamales, y, de acuerdo con 'El Universal', 100 gramos de tamal de mole, --digamos un tamal y medio o dos tamales chicos-- contienen ¡570 calorías! ya que suman las de la masa, el pollo y el mole.

Los de otros sabores tampoco se salvan, pues de acuerdo con la publicación, los tamales verdes tienen 510 calorías; los de rajas con queso, 520 y los de elote, 430 (por 100 gramos). Si no te gustan solos, media taza de frijoles refritos contiene unas 130 calorías.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

LAS BEBIDAS

Si eliges acompañar tu merienda con una taza de chocolate hecho con leche entera, súmale 190 calorías más; mientras que una de atole suma otras 210. La bebida más calórica, sin embargo, es el champurrado, puesto que una taza añade 330 calorías más a tu cuenta.

Sin embargo, si acompañas tu rosca con una taza de café, harás un buen ahorro, pues el café está prácticamente libre de calorías, eso sí, tiene que ser sin leche.

(FOTO TOMADA DE PIXNIO)

CÓMO DISFRUTAR SIN CULPA

Si consideras que solo comemos la rica Rosca de Reyes un día al año, puede ser que valga la pena la 'inversión'. Para que no te sientas tan culpable, acompáñala de una merienda ligera como dos enchiladas sin crema ni queso o dos taquitos de pollo horneados en lugar de fritos y con mucha lechuga, o, mejor aún, cómela sola.

Bebe café sin azúcar ni leche y corta una porción de rosca que no exceda los tres dedos de ancho, de esta forma no te quedarás con el antojo y no le echarás 'más fruta a la piñata' ¡Feliz Día de Reyes!