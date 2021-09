Rostro de Linda Evangelista, "brutalmente desfigurado" por tratamiento estético

En la década de los noventas surgió el boom de las top models, donde jóvenes promesas, se convirtieron en iconos de la industria, entre ellas destacó Linda Evangelista que fue descubierta por un agente cuando tenía 12 años y ha sido considerada como una de las mujeres más bellas, y que recientemente reveló que quedó "brutalmente desfigurada" tras un tratamiento estético.

PRODUCCIÓN DE TELEVISA PRESENTE EN LOS INTERNATIONAL EMMY AWARDS

Desde hace siete años Linda Evangelista no pisa una alfombra roja y sus últimos retratos posando datan de una fiesta de perfumes en Nueva York en junio de 2015. Los paparazis la han cazado en solo una ocasión posterior: en septiembre de 2017, también en Nueva York.

Pero su ausencia en galas, fiestas, ni siquiera bodas o funerales llamó la atención, porque la modelo de 56 años fue en los noventa uno de los máximos exponentes, junto a Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington o Elle McPherson, del concepto de top model, y todas esas mujeres de su generación siguen hoy día trabajando y con una gran exposición mediática.

Recordemos que Evangelista desfiló para los más grandes, posó para los principales fotógrafos y protagonizó las portadas de cientos de revistas de moda. Pero hace unos años desapareció.

Hasta ahora, la ex top model, Linda Evangelista rompió el silencio y hablo de su alejamiento de la vida pública dejando a todos con la boca abierta.

Linda Evangelista utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 900.000 seguidores, para revelar que su alejamiento fue por un problema con un tratamiento estético, según ella "dejarla completamente deformada" y, también según su versión, inhabilitada para seguir ejerciendo su profesión.

"Hoy doy un gran paso corrigiendo un daño que he sufrido y que llevo guardándome para mí misma durante cinco años", arranca Evangelista en su carta. "A todos mis seguidores, que se han preguntado por qué no he trabajado mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso, la razón es que estaba brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo prometido. Aumentó, que no disminuyó, mis células de grasa y me deformó de forma permanente, incluso después de pasar por dos cirugías correctoras muy dolorosas sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, "irreconocible".

Linda detallo que fue un tratamiento que es usado de forma frecuente en muchos centros de estética y que está pensado para extraer grasa, de un modo similar a la liposucción, pero sin cirugía invasiva.

El aparato hace uso la criolipólisis, es decir, utiliza temperaturas bajo cero y la aplica en las células grasas para eliminarlas, tanto en el cuerpo como en zonas del rostro como el cuello. Hay que hacer varias sesiones y sus efectos suelen verse en un par de semanas, según explica la doctora Paula Rosso, especialista en Medicina Estética.

"Es un tratamiento caro, el precio de la sesión puede superar los mil euros y se necesitan varios. El precio de una de estas máquinas puede sobrepasar los 100.000 euros", indicó la especialista.

La maniquí afirma que ese procedimiento le ha provocado una enfermedad. "He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o PAH [por sus siglas en inglés], un riesgo del que no me advirtieron antes de someterme al procedimiento".

"La PAH no solo ha destruido mi forma de ganarme el sustento, sino que me ha hecho caer en una rueda de honda depresión, una profunda tristeza y en las más bajas profundidades del autodesprecio", ha asegurado ahora Evangelista. "En el proceso, me he convertido en una ermitaña. Con esta demanda, doy un paso al frente para liberarme de la vergüenza, y para hacer pública mi historia. Estoy muy cansada de vivir de esta manera. Me encantaría salir por la puerta con la cabeza alta, pese a que ya no parezca yo misma", detalló Linda Evangelista.

La confesión de Linda Evangelista le ha hecho ganarse el cariño de amigos y conocidos, y de muchas compañeras de profesión.

Su amiga y colega Christy Turlington le decía: "Te queremos mucho". Carolyn Murphy afirmaba: "Eres un icono enorme, una belleza eterna desde dentro hacia afuera.

ALEKS SYNTEK RESPONDE A LAS CRÍTICAS QUE HA RECIBIDO POR EL VIDEO DE LA CÁTSUP

Estamos todos aquí para apoyarte y quererte". "Dulce Linda", escribía Karen Elson, "Te quiero, eres valiente y maravillosa". Naomi Campbell la animaba: "Te aplaudo por tu valentía y tu fuerza. Por compartir tu experiencia y no seguir siendo una rehén. Sabes que te quiero. Te queremos, y estamos aquí para ti, siempre a tu lado. No me puedo imaginar el dolor mental que has debido pasar estos cinco años. Ya eres libre. Recuerda quién eres y lo que has logrado y tu influencia en las vidas de todos a los que has tocado, algo que sigues haciendo al compartir tu historia. Estoy orgullosa de ti y te apoyo en cada paso que das".

(Azucena Uribe)