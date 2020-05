Saldrán a la luz los secretos ocultos sobre Lady Di, Kate y Meghan

Se pondrá a la venta el libro Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle, en el cual se revelaran los oscuros secretos de la realeza británica (FOTO ESPECIAL)

La realeza británica durante muchos años ha tratado de ocultar los oscuros secretos de su familia, pero ahora está por salir a luz información sobre la vida de la princesa Diana, Kate Middleton y Meghan Markle.

De acuerdo con Infobae, se revelará información sobre los amantes de Diana, los malos tratos de la duquesa de Sussex y su disputa con la esposa del príncipe William, son algunas de las historias que expusieron antiguos trabajadores en un nuevo libro que desvela qué lo que ocurre en el Palacio de Kensington.

En los próximos días se lanzará el libro Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle, donde varios ex empleados de la realeza contaron los secretos mejor guardados de las personalidades más destacadas de la familia real británica, el autor del libro es Tom Quinn.

Un ex empleado declaró al sitio Daily Mail que durante los años que la princesa Diana vivió en el palacio se trató de ocultar lo que ella hacía. Aseguran que el comerciante de arte Oliver Hoare, era amante de Lady Di, y fue atrapado desnudo, mientras se ocultaba detrás de una maceta en el Palacio de Kensington.

Cuando la princesa Diana vivía allí, siempre intentaba ocultar lo que estaba sucediendo. "Sus esfuerzos eran inútiles. Simplemente fingimos que nada andaba mal o que no habíamos visto nada.

Ex asistentes de la princesa Diana de Gales contaron que le gustaba tomar el sol desnuda en su jardín, que no era tan privado como ella pensaba. Ella creía que el área estaba a salvo incluso de helicópteros, hasta que le informaron a la princesa que muchos de los helicópteros tenían binoculares de alta resolución. Pero un día, dos constructores pudieron ver a la mismísima Lady Di sin ropa mientras se bronceaba.

En el polémico libro se revelan las razones reales por las que la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, se peleó con la esposa de su hermano, Kate Middleton. Mientras que los duques de Cambridge, junto con la mayoría de los residentes entrantes del palacio, William y Kate simplemente se negaron a conformarse con los apartamentos que les dieron e hicieron varias reformas y trasladaron gran parte de su equipo a una zona desocupada del palacio.

Los empleados destacaron la amabilidad de Kate Middleton y la calidez con la que trató a Meghan Markle.

Ella es amable con su personal, en general, y fue muy cálida con Meghan cuando esta llegó.

Aseguran que al principio Kate, William, Harry y Meghan se llevaban bien al principio, pero después comenzaron las envidias. Aunque a Harry le encantaba su casa en aquel terreno, Meghan era consciente de que era pequeña en comparación con el vasto complejo de apartamentos donde vivían Kate y William.

Kate Middleton quedó horrorizada con la forma tan cruel en la que Meghan Markle trataba a su personal.

Kate se horrorizó cuando Meghan le gritó a un miembro de su personal; ese fue definitivamente el comienzo de las discusiones que provocaron la salida del Palacio de Kensington a Frogmore Cottage.

(Ann Ventura)