Sale a la luz que Lady Di le ocultó su embarazo a su esposo el Príncipe Carlos

Recientemente el biógrafo real, Andrew Morton reveló que la Princesa Diana le ocultó un secreto a su esposo el Príncipe Carlos durante su segundo embarazo.

De acuerdo a Show, el secreto de Lady Di a su entonces esposo lo mantuvo secreto durante varios años.

Andrew Morton fue el encargado de revelar detalles desconocidos en la relación del Príncipe heredero al trono británico Carlos y Diana de Gales.

Recordemos que antes de cumplir su primer aniversario tuvieron a su primer hijo al que llamó William el 21 de junio de 1982.

Esta noticia llenó de gozo a toda la familia por ambas partes y después de dos años Lady Di quedó embarazada de nuevo de su segundo hijo.

"Diana: su verdadera historia, en sus propias palabras", es la nueva biografía de Andrew Morton en la que revela que Ladi Di le confesó un secreto que incluso mantuvo tiempo después de que naciera Harry, su segundo hijo.

Todo indica que Diana le ocultó al príncipe Carlos que el bebé sería un varón y no una niña porque sabía que su esposo anhelaba tener una y no de nuevo otro varoncito y para no defraudarlo le ocultó lo que ella ya sabía.

"Sabía que Harry iba a ser un niño porque lo vi en el escaneo. Carlos siempre quiso una niña. Él quería dos hijos, un niño y una niña", dijo el biógrafo que la Princesa se lo confesó.

El Príncipe Harry nació el 15 de septiembre de 1984, Andrew Morton comenta que el Príncipe se encontró triste unos días y aunque la reacción de Carlos fue un poco alegre, se quedó con el deseo de tener la "parejita".

