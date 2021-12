Si no sales de vacaciones, checa estos museos en la CDMX que tal vez no conocías

Si no sales de vacaciones, checa estos m...

Nuestro país tiene mucho de qué presumir, desde su gastronomía hasta destinos turísticos muy atractivos a escala mundial. Y en temas culturales, no nos quedamos atrás. Hasta el 2020, la ciudad tenía un registro de 170 museos y 43 galerías, de acuerdo con datos de la Fundación UNAM.

Con esta cifra, la capital del país se convierte en uno de los destinos con más museos en el mundo, incluso por arriba de importantes ciudades como Madrid, Buenos Aires o aun París.

Musoe Soumaya. (FOTO DE ARANTXA TREVA PARA PEXELS)

DE CHILE, MOLE Y POZOLE

La oferta es amplia. Existen recintos dedicados a exponer las distintas etapas de la vida de México, como el Museo Nacional de Antropología, que cuenta con colecciones arqueológicas y etnográficas de las culturas mesoamericanas y que es uno de los recintos de este tipo más importantes a nivel Latinoamérica; el de Arte Moderno, que exhibe el arte creado en nuestro país a partir de la década de los 30, o algunos más actuales, como el Museo Jumex de Polanco, inaugurado en 2013, y que muestra colecciones de arte contemporáneo de artistas nacionales e internacionales.

Para prácticamente todo lo que se quiera conocer o investigar, existe un museo. Hay, por ejemplo, uno dedicado al tequila, se trata del Museo del Tequila y el Mezcal, ubicado –por supuesto-- en Garibaldi, y que está dedicado a dos de los destilados más emblemáticos de nuestro país. Ahí se puede conocer su historia, proceso de elaboración y todo lo que tiene qué ver con estas bebidas.

Así que, si no tienes planes en estas vacaciones, puedes darte una vuelta en estos museos que quizá no tenías en el radar y que se localizan en la Ciudad de México, algunos, incluso, tienen días de entrada libre, para que no tengas el pretexto del gasto.

MUSEO KALUZ

Ubicado en el corazón de la CDMX, en avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, exhibe la colección privada de la casa, perteneciente al empresario Antonio del Valle Ruiz. Se trata de obras de arte mexicano que comprenden los siglos XVIII al XXI, en su mayoría pinturas.

Además de la colección del museo, cuenta con otras exposiciones temporales que bien vale la pena visitar. Otro de los atractivos del Museo Kaluz es su edificación, situado en lo que fue el Antiguo Hospicio de Santo Tomás de Villanueva y que después fue un hotel.

La restauración del recinto corrió a cargo del arquitecto Francisco Pérez de Salazar, quien, bajo la supervisión y guía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue el responsable de intervenir y transformar la edificación.

Los miércoles tiene entrada gratuita.

Dirección: Avenida Hidalgo #85, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

https://museokaluz.org/

COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS

Lo que alguna vez fue la residencia oficial de algunos presidentes de México, hoy es un espacio que se dedica a difundir una gran variedad de expresiones artísticas y culturales. Además de poder recorrer lo que alguna vez fue la casa de los mandatarios mexicanos, sus interiores y exteriores, también se exhiben muestras temporales.

Otro de sus atractivos es que cuenta con un calendario de actividades para toda la familia, que incluye obras, representaciones, talleres y cursos que forman parte del proyecto cultural de la actual administración para acercar a la gente a la cultura y las artes.

La entrada es gratuita y basta con agendar tu visita a través de su página de internet.

Dirección:

Parque Lira S/N. colonia. Bosque de Chapultepec 1a. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

https://lospinos.cultura.gob.mx/

MUSEO DE LA LUZ

Si eres apasionado de los temas científicos, el Museo de la Luz, de la UNAM, es una excelente alternativa para conocer a cerca de este fenómeno y cómo se relaciona con la historia, el arte, la ciencia y la tecnología.

No necesitas que te manden de la escuela para que acudas a este lugar, anímate a saber más sobre el tema a través de su exposición permanente en las salas Naturaleza de la luz, La luz de las estrellas, Un mundo de colores o La visión, la cual cuenta con un gabinete de optometrista. Además, suele tener exhibiciones temporales.

El costo de la entrada no supera los $50 pesos y con credencial de estudiante hay descuento. Para aprovechar, tienen talleres, conferencias y varias actividades para toda la familia, como Cine club, Diálogos de ciencia, arte e historia y Domingos de ciencia.

Dirección:

San Ildefonso #43, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

http://www.museodelaluz.unam.mx/

MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL

Ubicado al sur de la Ciudad de México, el Museo de Arte Carrillo Gil es uno de los más importantes a nivel nacional. Exhibe obras de arte mexicano del siglo XX hasta arte contemporáneo. Incluye trabajos de importantes artistas como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros, por mencionar algunos.

Es una de las colecciones más completas en su rubro, razón por la cual ha visitado varias ciudades del mundo con gran aceptación por parte del público. Como todo recinto cultural, cuenta con salas para albergar exposiciones invitadas, como las que actualmente están vigentes y estarán disponibles hasta el 2022, como la de "Todo está perdido" de Juan José Arreola o "Mujeres en un jardín".

Otro de sus atractivos es que cuenta con laboratorio de formación de artistas jóvenes, a través de talleres, cursos y programas educativos.

Dirección:

Av. Revolución #1608, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

https://www.museodeartecarrillogil.com/

MUSEO DEL CHOCOLATE

Si lo que buscas es un recorrido que termine con un buen sabor de boca, el Museo del Chocolate de la Ciudad de México o MUCHO es para ti. Se trata de un espacio en el que se le rinde culto a uno de los ingredientes más icónicos de la cultura mexicana: el cacao y el chocolate.

A través de un guiño al pasado podrás conocer más sobre este rico manjar, su cultivo, producción, piezas antiguas y contemporáneas nacionales y extranjeras, de Asia, Europa y Estados Unidos pertenecientes a los siglos XVII al XX relacionadas al cacao y al chocolate.

Tu visita será toda una experiencia sensorial, al integrar los cinco sentidos a través de las diferentes actividades que se ofrecen en el recorrido. Además, cuentan con tienda y chocolatería para seguirlo disfrutando.

Ofrece talleres, cursos y noche de museos, con diferentes actividades relacionadas al chocolate y el cacao.

Dirección:

Milán 45, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

http://www.mucho.org.mx/