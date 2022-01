Sup Yoga: una nueva manera de ejercitar cuerpo y mente

Imagina una forma de disciplina para ejercitarte que combine la serenidad y fuerza que te proporciona el yoga, con la diversión de los deportes acuáticos; pues bien, justamente de esto se trata la llamada Sup Yoga o Paddle Board Yoga.

Esta variedad de yoga, originaria de California, se practica en el agua, sobre una tabla similar a las que se utilizan en el paddle surf.

(FOTO CORTESÍA YOGA FLOWT)

Esta experiencia deportiva empezó a ponerse de moda en San Diego, California, basándose en la combinación de posturas de yoga realizadas sobre una tabla de paddle surf y flotando en el agua. Se trata de una combinación entre stand up paddle y yoga. Estas dos disciplinas interactúan a la perfección, ya que el salir del mat tradicional y practicar los asanas sobre una tabla en el agua, le añade a la práctica del yoga una carga extra de resistencia física, elevación de la concentración y un toque de diversión.

(FOTO CORTESÍA YOGA FLOWT)

DE QUÉ SE TRATA

El tipo de yoga que se practica sobre la tabla es hatha tradicional. Para los principiantes, es una forma diferente y divertida de acercarse a esta disciplina milenaria. Los intermedios y avanzados pueden profundizar más y llevar su práctica a un siguiente nivel; experimentar algo similar al Power Yoga –una forma más rápida y dinámica del yoga-- o Rocket Yoga –basada en la Ashtanga Vinyasa, pero más rápida--, con la ventaja de hacerlo en un medio noble y de bajo impacto como es el agua.

La sesión, que puede variar entre 60 y 90 minutos, se compone de una serie de asanas y posturas básicas de hatha yoga adaptadas para realizarse sobre la tabla de paddle surf. Termina con una meditación flotante.

(FOTO CORTESÍA YOGA FLOWT)

BENEFICIOS

La Sup Yoga, además de ayudarte a conseguir un físico más fuerte, contribuye a que la mente esté en equilibrio. Como en todas las modalidades del yoga, el equilibrio es fundamental, y para lograrlo, se debe mantener un balance corporal y mental. La tabla te ayudará a encontrar y mantener una alineación correcta, centrada y a distribuir tu peso en la planta de tus pies o en la palma de tus manos. También te ayuda a aumentar la fuerza, flexibilidad, coordinación y resistencia.

Por otra parte, te dará la capacidad de encontrar tu equilibrio y balance internos mientras todo a tu alrededor está en movimiento.

Otro beneficio es que aumentará tu fuerza, pues para lograr realizar los asanas sin caer al agua, necesitarás usar y activar cada parte de tu cuerpo para estar alineado y sentirte centrado. Para lograr el equilibrio, el abdomen debe estar fuerte en todo momento, por lo que el trabajo de core es intenso.

Hay también un beneficio emocional, pues con la práctica de Sup Yopa lograrás una profundización extra, mayor fuerza interior y fuerza de voluntad. Sentirás el esfuerzo, no la tensión. Trabajarás tu concentración a un nivel profundo.

Los beneficios se notan desde las primeras sesiones: Se aumenta la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, la resistencia, la concentración y la serenidad.

(FOTO CORTESÍA YOGA FLOWT)

DÓNDE PRACTICARLA

Actualmente en México, el Sup Yoga es muy nuevo y hasta hace poco la categoría de estudio flotante no existía como tal. "No existía gente profesional que promoviera la disciplina ni tampoco el equipo adecuado para poder practicar sin problemas y con fluidez", comenta Adriana Romandía, fundadora e instructora de Yoga Flowt, estudio de Sup Yoga en la CDMX, quien se aventuró a ofrecer esta alternativa en la ciudad.

De acuerdo con Adriana, en las primeras sesiones es importante tener paciencia, pues seguramente te caerás frecuentemente al agua; las ganas de aprender y la buena disposición son claves para poder llegar a realizarla con éxito. "Pero justo esto es lo que rompe con el silencio del salón de yoga. Aquí te caes, te ríes, es muy divertido. Te brinda un gran bienestar físico y emocional", dice la instructora.

La principal diferencia entre practicar yoga sobre el agua con una tabla y no en la tierra con un mat, es la inestabilidad y el cambio de elemento sobre el cual nos estamos apoyando. "Aquí somos nosotros los que estamos haciendo tierra en medio de la inestabilidad. Al practicar sobre la tabla, nada sucede en automático, se activa un estado más consciente, de aquí y ahora. Es necesario coordinar el cuerpo y enfocar la mente en lo que se está haciendo", concluye Romandía.

Más información: www.yogaflowt.com

Instagram: @yogaflowt