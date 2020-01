Tras alejarse de sus redes sociales Paulina Peña rompe el silencio y revela el fuerte motivo

La hija menor del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, Paulina Peña Pretelini se mantuvo alejada de sus redes sociales y tras el cuestionamiento de sus seguidores reveló la razón de su ausencia.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Paulina Peña Pretelini suele ser muy activa en sus redes sociales en especial en Instagram donde comparte algunos videos e imágenes de su día a día, las reuniones que tiene con sus amigas, los paseos con sus mascotas y hasta unboxing de los regalos que algunas marcas le obsequian.

Pero en los últimos días, Paulina se ha mantenido alejada del ojo público por lo que las especulaciones no se hicieron esperar.

Cabe señalar que algunos fans de Paulina Peña Pretelini le preguntaron si recibió algún comentario ofensivo o negativo luego de compartir un tutorial de maquillaje en sus historias de Instagram.

Paulina Peña Pretelini no tardó en contestar los cuestionamientos de sus seguidores y confesó el motivo que la tiene alejada de las redes sociales: sus nuevos estudios en el extranjero la tienen muy enfocada.

"Muchos de ustedes me han preguntado que por qué ya no comparto tanto unas cosas, si después del tutorial de maquillaje recibí cosas negativas, que la verdad no he recibido absolutamente nada negativo, entonces estoy súper agradecida y muy contenta".

La joven explicó que su ausencia "no es nada en especial, aquí ando, yo los leo diario y la verdad es que me encanta la pequeña familia que somos aquí en Instagram y solamente es eso, aquí estoy, pero estoy disfrutando una etapa diferente en mi vida, la cual estoy muy contenta".

Aunque Paulina Peña Pretelini espera volver pronto a Instagram para "platicarles más cosas. Solo es eso, los que me escriben que por qué no comparto. Sí me gusta, pero ahorita estoy en otra etapa".

Actualmente Paulina estudia fotografía en Nueva York, Estados Unidos, pero ella misma informó que volverá muy pronto a México.

(Azucena Uribe)