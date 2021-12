Un delicioso antojo en 1,2,3 minutos: panqué de plátano

¿Mueres por un pastel hecho en casa pero nunca has horneado nada? ¿la cocina no es tu fuerte pero tu antojo de un postre rico es irrefrenable? ¿quieres hacer algo delicioso pero no tienes más de 10 minutos? ¿te queda un solo plátano mustio y demasiado maduro en el frutero que nadie se quiere comer? Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas ¡esta receta es para ti!

Los pasteles en taza se hacen en microondas en apenas unos minutos y son deliciosos. Todo lo que necesitas es una taza de 350 ml de capacidad o más, un horno de microondas y algunos ingredientes básicos. Solo asegúrate de que la taza elegida sea segura para usar en microondas y que no tenga ninguna pieza metálica y ¡a hornear!

(FOTO TOMADA DE COMMONS)

PANQUÉ DE PLÁTANO EN TAZA

Ingredientes

1 plátano maduro mediano (aproximadamente 100 grs)

1 cucharada de aceite vegetal

1 huevo mediano

1 cucharada de leche

4 cucharadas de azúcar mascabado

4 cucharadas de harina

La punta de una cucharadita de polvo de hornear

¼ cucharadita de canela en polvo

1 cucharada de nueces picadas

1 cucharada de pasitas negras, blancas o combinadas

1 pizca de sal

Para decorar:

2 cucharadas de queso crema

1 cucharada de azúcar glass

1 cucharadita de jugo de limón

¼ de cucharadita de canela molida





Preparación:

En una taza de 350 ml aplasta con el tenedor ¾ del plátano y reserva lo demás, luego bate con el aceite, el huevo y la leche hasta que esté todo bien incorporado.

Añade el azúcar, la harina, el polvo de hornear la sal y la canela hasta que esté todo bien mezclado; añade las pasas y las nueces y revuelve para que se distribuyan bien en toda la mezcla.

Si tu microondas es muy poderoso, mete la taza y programa 2 minutos con 40 segundos, si no lo es tanto, programa 3 minutos con 20 segundos.

Mientras se hornea, prepara el glaseado. Mezcla el queso crema con el azúcar glass y el jugo de limón y bate con un tenedor o globo hasta que esté ligero y esponjoso. Rebana el cuarto de plátano que quedó.

Saca tu panqué del horno, con una duya hecha con la punta de una bolsa de plástico a la que cortas una punta, haz una roseta sobre el mismo, encima coloca rebanadas de plátano y espolvorea con canela. Sirve ( y come) enseguida.