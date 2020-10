¿Y la calaverita? Celebra el Día de Muertos sin salir de casa

La pandemia nos ha arrebatado varias celebraciones en lo que va del año, pero una tan entrañable como el Día de Muertos no tiene que pasar desapercibida. Es cierto que no hay que bajar la guardia ante el amenazante covid-19, es por eso que la celebración se quedará en casa, pero no por eso tiene que ser aburrido.

En México el Día de Muertos es una tradicional fiesta que se celebra los primeros dos días de noviembre. Los niños salen a pedir la famosa "calaverita": para hacerlo se visten de escalofriantes personajes de las películas, seres de ultratumba o le dan un giro sangriento a su personaje de caricaturas favorito, una vez disfrazados recorren las calles y con la frase "¿Me da mi calaverita?" entran a tiendas, restaurantes y casas para juntar un motín de dulces y dinero.

UN TRAGO DEL MÁS ALLÁ, CONOCE EL COCTEL DE MEZCAL CON CEMPASÚCHIL

Este año la celebración tendrá unos cambios pues no es prudente exponer nuestra vida ante la pandemia de covid-19. Los gobiernos de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, entre otros, exhortaron a sus habitantes evitar salir a pedir la tradicional "calaverita".

Con casi 11 mil casos confirmados, mil 766 defunciones y 12 mil 427 bajo sospecha, de acuerdo a cifras de salud del Gobierno Federal, Ecatepec sigue encabezando los primeros lugares en personas contagiadas por lo que el ayuntamiento informó que, si bien no se prohibirá a la población salir de casa durante la celebración de Día de Muertos y Halloween, los operativos por parte de las células Covid se intensificarán.

¿CÓMO CELEBRAR DÍA DE MUERTOS EN CASA?

Ofrenda

El Día de Muertos mexicano es una celebración que no solo consta de salir a pedir dulces bajo un escalofriante disfraz, hay mucho más que eso, como la tradicional ofrenda a los muertos.

Organiza a tu familia y a los pequeños del hogar para conmemorar a esos seres queridos que se nos adelantaron con una tradicional ofrenda: junten papel picado, frutas, pan de muerto, veladoras, agua, sal y algunos platillos que aquel difunto disfrutaba, bebidas y, si son adultos, algo de vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria.

ESTUDIO REVELA QUE "SINIESTRO" ES LA PELÍCULA MÁS PERTURBADORA

Concurso de disfraces en familia

No es una buena noche de muertos si no hay disfraces: pueden ponerse creativos con el maquillaje y lucir como una tradicional catrina, recrear a los escalofriantes personajes del cine de terror y más. El mejor disfraz tiene que ser recompensado, con un jugoso premio, puede ser un postre, una bebida si son adultos o dinero que todos los concursantes junten, aunque la ´cooperacha´ sea de a 10 pesos, el chiste es que haya algo por el cual competir.

También puedes invitar a amigos y familiares a concursar a través de una videollamada.

Maratón de películas de terror

Si prefieren las emociones fuertes lo mejor será poner una película que les quite el sueño, equípate con palomitas, dulces y refrescos para disfrutar juntos de una noche de cine tenebroso. Si no saben cuál película ver, aquí algunas escalofriantes opciones.

"Exorcista" (1973) "Una historia china de fantasmas" (1987) "El espinazo del diablo" (2001) "REC 2" (2009) "La noche del demonio" (2010)

ENTRA AQUÍ PARA CONOCER LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE TERROR SEGÚN LA CIENCIA

Búsqueda de dulces en casa

Esconde dulces en toda tu casa y haz que los pequeños los busquen, puedes ponerles algunas pistas para hacer más entretenida la búsqueda del "tesoro", o simplemente dejar que exploren todo el lugar. El objetivo de este juego es entretenerlos y que junten su montón de dulces como si hubieran salido a pedir "calaverita".

Mascarada

Saquen sus tijeras de punta chatita, colores, pinturas y todo lo que tengan a la mano para crear un antifaz o una máscara, para después modelarlo al ritmo de la música. Esta fiesta también se puede convertir en concurso, la mejor máscara o antifaz será premiada.

Aquí algunas opciones que servirán de inspiración.

Adornos hechos a mano

Que se sienta el espíritu del Día de Muertos en todo tu hogar, otra opción con la que podrías entretener a tus pequeños es creando las manualidades con las que adornarán la casa, aquí te traemos algunos tutoriales para crear su propio papel picado, telarañas y más.

COMERCIAL MEXICANO DE 1967 PERTURBA A USUARIOS DE TIK TOK



(Aline Núñez)