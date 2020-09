Yalitza Aparicio protagoniza nueva campaña de Dior

Como embajadora de la UNESCO, mi papel es representar a las comunidades indígenas, darles voz y visibilidad, que es algo que nos ha hecho falta durante mucho tiempo; siempre he estado orgullosa de mis orígenes y de eso se trata también, de que, al ser una figura pública, hacerles llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no tenemos que olvidar nuestros orígenes, no tenemos que negar quienes somos para ser aceptados por la sociedad, añadió.