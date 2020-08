Yuya hace un "Martha Higareda" y comparte una foto sin bra

Los lunes la mente se me desborda y la falta de tiempo se hace presente. Ahora me gusta el café, pero creo que el motivo principal es que me gustan los recuerdos. Un día voy a recordar que así olían las buenas mañanas. [...] O quizá no sea nada de eso y solo sea que me recuerda a ti, es el mensaje con el que acompañó Yuya su set de tres fotos.