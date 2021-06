Se acerca el Día del Padre, aprovecha y arma un maratón para consentirlo con estas 17 series y películas que muestran la paternidad como algo fuera de serie. Aunque muchos de los grandes éxitos del cine y la televisión suelen ser fascinantes e increíbles historias de ficción, también están las producciones inspiradas en la vida real, algunas de ellas, incluso, muestran un aspecto de la vida de millones de padres en el mundo.

Por ello, y porque a veces es divertido verse reflejado en las historias que vemos por entretenimiento, te compartimos estas series y películas sobre la paternidad que nos muestran desde papás divertidos y peculiares, hasta los más reales y emotivos.

SERIES Y PELÍCULAS QUE MUESTRAN LA PATERNIDAD COMO ALGO FUERA DE SERIE:

MODERN FAMILY / SERIE

Esta exitosa serie de comedia plasma los diversos tipos de familia que existen actualmente. Desde el patriarca Jay, hasta los padres más jóvenes como Cam y Mitch, "Modern Family" narra a manera de falso documental la vida de los Pritchett, destacando las relaciones entre padres e hijos de una manera graciosa y realista, mostrándonos una divertida variedad de de padres y formas de paternidad.

THIS IS US / SERIE

A diferencia de las dos series anteriores en nuestra lista, "This is us" no es una serie de comedia, sino todo lo opuesto, así que prepara los pañuelos. En ella, cuya trama principal es la vida familiar, conocemos a un grupo de personas que están conectadas por compartir el mismo cumpleaños, y nos da diferentes visiones acerca de la paternidad.

TRES POR TRES / SERIE

Titulada Tres por tres en Hispanoamérica y Full House en Estados Unidos, esta serie clásica que recientemente fue recordada gracias a su secuela Madres forzosas. En la primera serie, conocemos la historia de Danny Tanner, un periodista televisivo que se queda viudo con tres hijas pequeñas, por lo que se ve obligado a recurrir a su cuñado Jesse y a su mejor amigo Joey, que se mudan a su casa para ayudarle a criarlas.

LA VIDA ES BELLA / PELÍCULA

El padre, interpretado por el Roberto Benigni en este clásico italiano, es indudablemente uno de los más queridos y admirados del cine, pues le vemos entregarse incondicionalmente a su familia y llegar hasta los límites para proteger la inocencia de su pequeño hijo.

QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO / PELÍCULA

Basada en el exitoso libro del mismo nombre, esta película sigue de forma cómica y a veces exagerada la historia de diversas parejas durante sus embarazos, mostrándonos cómo cada quién lo vive de manera diferente, los tipos de padres que existen y lo complicado que puede volverse la adaptación a la nueva vida con hijos.

COMO LA VIDA MISMA / PELÍCULA

Como la vida misma (Life as we Know it) esta película, llamada Bajo el mismo techo en Latinoamérica, cuenta la historia de como Holly y Messer, dos personas con personalidades opuestas y que no tienen absolutamente nada en común, que terminan criando juntos a la bebé de una pareja de amigos que fallece en un accidente, mostrándonos que el amor hacia un niño puede cambiar por completo la vida de las personas.

PAPÁ CANGURO / PELÍCULA

Papá Canguro (Daddy day care), titulada La Guardería de Papá en Hispanoamérica, esta divertida película cuenta la historia de Charlie y Phil, dos publicistas que tras quedar desempleados y estar ahora al cuidado de sus hijos pequeños, deciden abrir su propia guardería en casa y así tener un ingreso que les ayude a pagar sus deudas. Después de todo, ¿qué tan difícil puede ser estar a cargo de un grupo de niños pequeños? Las risas están garantizadas.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO / PELÍCULA

Javier, un padre de cinco hijos que cree saberlo todo pero nunca ha hecho nada por ayudar a su mujer, se ve sobrepasado por la situación cuando la madre decide irse de vacaciones y por primera vez en su vida, tiene que hacerse cargo de la casa y sus cinco hijos, una experiencia que cambiará la vida de todos para siempre.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD / PELÍCULA

Protagonizada por Will Smith y su hijo Jayden, esta película cuenta está basada en la historia real de un hombre, que tras ser abandonado por su mujer, hace hasta lo imposible por salir adelante acompañado de su pequeño hijo, protegiéndolo siempre de la dura verdad y mostrándonos lo increíble que puede ser el amor de un padre.

TRES HOMBRES Y UN BEBÉ / PELÍCULA

Peter, Michael y Jack son tres amigos solteros que comparten un departamento. Mientras Jack, que es actor, graba una película fuera del país, Peter y Michael se llevan una enorme sorpresa cuando se dan cuenta que, al abrir la puerta pensando que recibirán un paquete para Jack, lo que encuentran es una bebé. Mientras Jack vuelve, Peter y Michael deberán hacerse cargo de la pequeña Mary, quien transformará sus vidas.

EL PADRE DE LA NOVIA / PELÍCULA

Esta comedia de los años noventa muestra de forma cómica y emotiva un momento que puede volverse difícil para algunos padres: aceptar que sus hijos ya han crecido y comenzarán a formar su propio camino. Y esto es justo lo que le sucede a George, cuando su hija le anuncia que está comprometida, algo para lo que definitivamente, él no se encontraba preparado.

BUSCANDO A NEMO / PELÍCULA

Si hablamos de animación, uno de los padres más amorosos es sin duda Marlin en "Buscando a Nemo", a quien vemos aventurarse en una misión arriesgada y casi imposible con tal de recuperar a su pequeño hijo, algo que sin duda cualquier padre haría.

EL REY LEÓN / PELÍCULA

Y si padres famosos de la animación hablamos, definitivamente uno de los más queridos y admirados es el poderoso Mufasa, padre de Simba en "El Rey León", quien no solamente es un gran líder, sino también un padre amoroso dispuesto a todo por su hijo.

DARTH VADER EN STAR WARS / PELÍCULA

Aunque no es precisamente un padre digno de admirar ni un ejemplo de paternidad, no podíamos dejar de mencionar al icónico Darth Vader en nuestra lista de series y películas con los padres como protagonistas (pero solo como un pequeño bonus honorífico), pues después de todo, la frase "Yo soy tu padre" es uno de los diálogos más famosos del cine.

MI GRAN BODA GRIEGA / PELÍCULA

Titulara Casarse está en griego en México y My big fat greek wedding en Estados Unidos, esta película también trata del momento en que la hija se hace mayor y se convertirá en esposa, pero la diferencia aquí es que Toula, la protagonista de esta comedia, es de ascendencia griego-americana pero para decepción de su padre, se ha enamorado de un estadounidense (y no de un griego, como ha sido tradición en la familia). Es una película que muestra los altibajos de la relación entre padre e hija, mientras la familia trata de vencer y adaptarse las diferencias culturales.

SEÑORA DOUBTFIRE, PAPÁ DE POR VIDA / PELÍCULA

Conocida en Hispanoamérica como Papá por siempre, le película cuenta la historia de Daniel, un padre que pierde la custodia de sus hijos cuando su esposa le pide el divorcio. En un intento desesperado por mantenerse cerca de ellos, se disfraza de mujer y comienza a trabajar como niñera de sus hijos bajo un nombre falso, y así no alejarse más de ellos.

DEFINITIVAMENTE, QUIZÁS / PELÍCULA

Will es un padre que se encuentra en medio de un divorcio, y una de las noches en las que su hija Maya se quedaba a dormir con él, la niña de 10 años insiste en que le cuente la historia de cómo se conocieron él y su madre. Al final él accede, pero para hacerlo interesante, decide cambiar los nombres en la historia y algunos hechos, para que Maya adivine cuál de las chicas de la historia es su madre.

MI VIDA (MY LIFE) / PELÍCULA

La historia de esta película amerita ser parte de nuestra lista por lo emotiva que es. Mientras Bob y su esposa Gail esperan a su primer hijo, él recibe una devastadora noticia: le han detectado cáncer de riñón en estado terminal y le queda muy poco tiempo de vida. Derivado de estos terribles sucesos, Bob decide comenzar a hacer vídeos especiales para dejar a su hijo cuando nazca y pueda saber quién fue su padre.

(Imelda Téllez)