3 de Octubre, hoy "Chicas pesadas" cumple 15 años, ¿ya traes algo rosa?

El día de hoy 3 de octubre la película "Chicas Pesadas" está celebrando 15 años y con ellos los miles de fans con su característica anual de ropa color rosa.

Recordemos que la película fue protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

De acuerdo a El Comercio, "Mean Girls" celebra los 3 de octubre, pero porqué esta fecha, cabe señalar que esta fecha no fue su estreno sino por una de las escenas emblemáticas de la historia de Lindsay Lohan y Rachel McAdams.

Recordemos que la película se basó en el libro "Queen Bees and Wannabes" de la autora estadounidense Rosalinda Wiseman.

La escena del 3 de octubre se muestra como el personaje Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, le preguntó a Cady Heron (Lindsay Lohan), qué día era. Y él le responde: "3 de octubre".

La película llamada en español "Chicas pesadas" narra la historia de Cady, una chica que vivía en África con sus padres, pero un día ellos deciden mudarse a la ciudad y ella debe ingresar a la secundaria de un colegio normal. La joven que busca encajar, se une a un grupo de chicas llamado Las Plásticas, que suelen hacer la vida imposible de los demás. Cady se une a Las Plásticas sin imaginar el alto precio que tendrá que pagar por ello.

En una entrevista que le hicieron a Tina Fey sobre cómo hizo el guión de esta cinta, ella contó a The New York Times que se inspiró de lo que ella vivió en el colegio. "Revisé mis propios comportamientos en la escuela secundaria: comportamientos inútiles, venenosos y amargos que no sirvieron para nada", comentó la actriz estadounidense.

"Esa cosa de alguien que dice ´Eres realmente bonita´ y luego, cuando la otra persona les agradece, diciendo: ´Oh, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que eres bonita?´ Eso sucedió en mi escuela. Fue una trampa para osos", agregó.

La película "Mean Girls", estrenada en abril de 2004, fue dirigida por Mark Waters y está basada en la novela "Queen Bees and Wannabes" de Rosalind Wiseman. Con un presupuesto de US$17 000 000, logró recaudar US$ 129 042 871 a nivel mundial.

