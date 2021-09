Adelantan la fecha de estreno de la película "Venom: Let There Be Carnage"

Sony Pictures decidió adelantar la fecha de estreno de la película "Venom: Let There Be Carnage"; te contamos todos los detalles (FOTO TOMADA DE IG @venommovie)

Debido a la pandemia de covid-19, el estreno de la película "Venom: Let There Be Carnage" se tuvo que suspenderse en varias ocasiones, pero ahora se dio a conocer que el estreno se adelantará.

El estreno de "Venom: Let There Be Carnage" (Venom: Carnage Liberado) ha causado revuelo entre los fanáticos del Universo de Marvel.

Se tenía previsto que "Venom: Let There Be Carnage" se estrenaría el 14 de octubre, pero Sony Pictures decidió anticipar el estreno en Estados Unidos, será el próximo 1 de octubre cuando el público podrá disfrutar de esta esperada película en las salas de cine.

El estreno de "Venom: Let There Be Carnage" se dará después del éxito que ha tenido en taquilla la película "Shang-Chi".

Hasta el momento se desconoce si la fecha de estreno de "Venom: Let There Be Carnage" también aplicará para México y América Latina.

