¡Adiós nostalgia! Series de los 90 que puedes volver a ver en streaming

¡Adiós nostalgia! Estas series de los 90 están disponibles en streaming y tal vez no lo sabías. Con este listado te invitamos a revivir algunas de las series de televisión con las que creciste, como Clarissa lo Explica Todo, Dawson´s Creek, Aprendiendo a Vivir, La Niñera, Fasier, Will & Grace, ¿Le Temes a la Oscuridad? y muchas más.

Algunas de estas series están de manera gratuita y otras las podrás disfrutar a través de Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Paramount+, Disney+, Claro Video y hasta Pluto TV; cabe mencionar que esta última es una plataforma de streaming gratuita con contenido en vivo y muchos canales, pero también con títulos "on demand" que puedes ver desde el inicio o el primer episodio.

SERIES DE LOS 90 QUE PUEDES VER EN STREAMING:

CLARISSA LO EXPLICA TODO / PLUTO TV

Antes de convertirse en Sabrina, la bruja adolescente, Melissa Joan Hart protagonizó en 1991 una serie juvenil llamada Clarissa lo explica todo donde daba vida a Clarissa Darling, una joven que analizaba y daba su punto de vista acerca de los problemas que afrontaba con su familia y amigos, como una típica adolescente sobreviviendo en los 90. Nos encantaba verla armar videojuegos en su computadora (que entonces eran LA sensación) para desarrollar soluciones hipotéticas a los conflictos.

DAWSON´S CREEK / NETFLIX Y CLARO VIDEO

No te vamos a mentir, desde que Dawson´s Creek entró al catálogo de Netflix no dudamos ni un segundo comenzar a revivir los triángulos amorosos entre Joey, Dawson y Jen o Pacey, Dawson y Joey. Ahora vemos muy absurdos muchos de sus problemas a los que se enfrentaban los jóvenes de Capeside, pero en los 90 claro que nos mantuvieron pegados al drama. Antes de sumergirte de nuevo en las seis temporadas, dinos: ¿eras team Dawson o team Pacey?, ¿quedaste satisfecho con el final de la serie?

¿LE TEMES A LA OSCURIDAD? / AMAZON PRIME VIDEO

Muchos de nosotros nos sentíamos muy valientes por ver Are you afraid of the dark? cuando éramos pequeños porque se trataba de una serie en la que un grupo de adolescentes de reunían alrededor de una fogata en medio del bosque para contar historias de terror que podían convertirse en tu próxima pesadilla.

APRENDIENDO A VIVIR / DISNEY+

Continuando con las sitcoms juveniles, claro que no podíamos ignorar Aprendiendo a Vivir, en la cual seguíamos la vida de Cory, un chico que está entrando a la adolescencia y con ello debe enfrentarse a nuevos retos en la escuela, familia y amigos. ¿Ya olvidaste ese amor con Topanga o la relación de amistad/odio que sostenía con el profesor Mr. Feeny? Bien dicen que recordar es volver a vivir y ésta es un imperdible.

LA NIÑERA / CLARO VIDEO

Ésta es una de nuestras series favoritas de los 90. Siempre que empiezas a verla te termina atrapando con los conflictos en que se mete la despistada Fran Fine como niñera de la familia Sheffield, la cual se ganará con su carisma, mismo que le sirve para salir siempre bien librada de los problemas en que se mete ella misma y al Sr. Sheffield, un millonario productor de Broadway con el cual, por cierto, mantiene una especie de relación de amor y atracción.

KENAN Y KEL / PLUTO TV

Las cuatro temporadas de Kenan y Kel están disponibles completamente gratis en Pluto TV. Por si no la recuerdas, es una comedia juvenil en donde Kenan piensa que puede lograr cualquier cosas que se proponga con la ayuda de su mejor amigo Kel y claro, un alocado plan, que en realidad parece siempre destinado al fracaso y por alguna razón siempre terminan metidos en problemas.

MR. BEAN / AMAZON PRIME VIDEO

¿Quién no recuerda a Mr. Bean? El hombre cuya torpeza le provocaba las peores desventuras a este humorístico personaje cuyas tragedias eran mostradas en sketches que hacían reír a más de uno. ¿Cuál de sus complicaciones más absurdas era tu favorita?

SEX AND THE CITY / HBO

Revive las aventuras amorosas y sexuales de Carrie, miranda, Charlotte y Samantha, cuatro mujeres neoyorquinas solteras e independientes que están en busca del amor de su vida, excepto Samantha, quien en realidad sólo desea disfrutar su soltería en la mejor ciudad del mundo y explorar su sexualidad. Hasta la fecha la serie sigue dejándonos muchas lecciones amorosas, desde lo que sí, hasta lo que no debes hacer en tu relación.

FRASIER / PARAMOUNT+

Seguro hacía años que no escuchabas hablar de esta serie de comedia, que en realidad era un spin-off de Cheers y tuvo mucho éxito, 11 temporadas son muestra de ello. En ella el psiquiatra Frasier Crane vuelve a su ciudad natal, Seattle, luego de divorciarse. Piensa que tendrá una vida soñada de soltero, pero deberá hacerse cargo de su padre; de pronto en un mismo departamento vivirán, él, su padre, Daphne (la terapeuta de su papá) y hasta un perro. Niles, el hermano de Frasier, también es un reconocido psiquiatra y ambos chocarán constantemente con la ideas de su padre.

WILL & GRACE / AMAZON PRIME VIDEO

A finales de los 90 conocimos a Will Truman, un abogado gay que comparte apartamento con Grace Adler, una neurótica diseñadora. Como muchas series de la época, muestra la vida en Nueva York de un par de solteros profesionistas que se enfrentan a nuevas aventuras y amores. Cabe mencionar que Grace vive enamorada de Will, pero deberá aceptar que es un amor imposible. Sus vecinos y amigos Jack y Karen agregan ese toque de comedia e irreverencia que te divertirán.

LOS SOPRANO / HBO

Muchos consideran Los Soprano como una de las mejores series de televisión. Si nunca le entraste a verla a finales de los 90, entonces estás a buen tiempo de conocer un clásico de la TV que te muestra la vida de una familia de mafiosos que radica en Nueva Jersey. La historia parte de las confidencias que el capo Tony Soprano le revela a su psicoanalista. Sólo son seis temporadas así que corre a maratonearla.

BUFFY, LA CAZAVAMPIROS / AMAZON PRIME VIDEO

Mucho antes de Justice League, Joss Whedon creó, produjo y dirigió esta serie que combina lo sobrenatural y la fantasía donde Sarah Michelle Gellar da vida a Buffy Summers, una joven que fue elegida por el destino para luchar en contra de vampiros, demonios y demás fuerzas obscuras. a pesar de que intenta llevar la vida normal de una joven, aprenderá a lidiar con su destino y para cumplir con su misión se rodeará de un grupo de amigos que la apoyará.

LOS EXPEDIENTES SECRETOS X / AMAZON PRIME VIDEO

¿Quién no sabe quiénes son Mulder y Scully? La serie de ciencia ficción es parte de la cultura pop hoy en día. En los años 90 éramos muy fanáticos de las investigaciones de este par de detectives y los casos que abordaban, cuyo misterio los clasificaba dentro de los "expedientes X", ya que se cree que pueden estar relacionados con lo paranormal, como espíritus o extraterrestres. Por un lado Mulder cree que muchos de los sucesos que se quedan sin resolver tienen una explicación en lo sobrenatural, mientras que Scully, como buena científica, tratará de desacreditar sus teorías.

TWIN PEAKS / PARAMOUNT+

Es una serie de TV creada por David Lynch y Mark Frost que vio la luz a principios de la década de los 90. En ella vemos al agente del FBI Dale Cooper, quien es enviado a Twin Peaks (un pueblo ficticio) para investigar el asesinato de la estudiante Laura Palmer. Aumque sólo tuvo dos temporadas que la mantuvieron al aire entre 1990 y 1991, fue un gran éxito. Un año más tarde Lynch dirigió Twin Peaks: Fire Walk With Me, una película que mostraba la última semana de vida de Laura Palmer. En 2017 se estrenó una tercera parte de la serie llamada Twin Peaks: The Return.

LOCO POR TI / CLARO VIDEO

En 1992 Paul Reiser y Helen Hunt protagonizaron Mad about you, serie mejor conocida aquí como Loco por ti, en la cual los vemos interpretar a una pareja que se enfrenta a los retos de una vida de recién casados en Nueva York, como intentar pasar una noche a solas sin los entrometidos de sus amigos, o elegir los muebles adecuados para su departamento a pesar de las indecisiones de ambos, descubrir cosas del pasado del otro, etc. Es muy divertida y entretenida así que te recomendamos echarle de nuevo un vistazo.

EL SHOW DE AMANDA / PLUTO TV

En el 99 Amanda Bynes conducía El Show de Amanda, una programa con divertidos sketches de humor dirigidos principalmente al público infantil ya que la joven está aburrida de lo que ve en televisión que decide meterse a la TV y crear el contenido que a ella y sus amigos les gustaría ver. No te sorprendas si de vez en cuando aparecen caras conocidas como las de Drake Bell y Josh Peck.

V.I.P. / PLUTO TV

Vallery Irons (Pamela Anderson) inicia un nuevo negocio a partir de un encuentro fortuito en donde conoce a la celebridad Brad Cliff, quien la invita a la premiere de su nueva película. En el evento, un fan se abalanza a Brad para matarlo, pero Vallery lo defiende, así que él actor la presenta como su guardaespaldas y ella decide aprovechar esta oportunidad para crear ana agencia de guardaespaldas llamada Vallery Irons Protection.

PARKER LEWIS, EL GANADOR / PLUTO TV

Finalmente cerramos nuestro listado con otra sitcom de adolescentes en la que Parker Lewis, un chico popular en la escuela, intenta llevar una vida normal a pesar de contar con el grupo de amigos más raros, una directora problemática y una hermana muy molesta.

(Imelda Téllez)