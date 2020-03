¡Agárrate Joaquin Phoenix! Johnny Depp podría ser el nuevo Joker de la nueva película de Batman protagonizada por Robert Pattinson

¡Agárrate Joaquin Phoenix! Johnny Depp podría encarnar al nuevo Joker en "The Batman", la nueva película de Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson.

De acuerdo con el portal We Got This Covered, hay grandes planes para la versión de Matt Reeves, incluso se está hablando sobre posibles secuelas y villanos, donde Depp se perfila como el favorito para interpretar a Joker en una segunda parte que estaría programada para el 2024.

Las últimas encarnaciones que hemos visto del personaje en la pantalla grande, han sido con la magistral actuación de Joaquin Phoenix en Joker (2019), actuación que le valió el Oscar a "Mejor Actor"; otra es la encarnación de Jared Leto en "Suicide Squad".

Cabe mencionar que Johnny Depp ya se había mostrado interesado en interpretar al personaje durante el proceso de casting de "The Dark Knight", así como el actor Adrian Brody.

Al final, fue Heath Ledger quién obtuvo el papel, ganando un Oscar póstumo como "Mejor Actor de Reparto", puesto que falleció a unos meses del estreno de la película.

Sin embargo, hasta el momento no existen declaraciones oficiales por parte de Warner Brothers, Johnny Depp, o representantes del actor.

LOS CANDIDATOS POSIBLES PARA SUSTITUIR AL JOKER DE JOAQUIN PHOENIX EN "THE BATMAN", CON PATTINSON SON:

Ben Barnes

Tilda Swinton

Gustaf Skarsgard

Bill Skarsgard

Alexander Skarsgard

(Imelda Téllez)