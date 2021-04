Alfombra roja Oscar 2021: estos son los glamurosos looks de las celebridades

Esta noche se lleva a cabo la entrega 93° de los Premios Oscar 2021, previo a la gran gala las celebridades de Hollywood han comenzado a desfilar por la alfombra roja.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premiará a lo mejor del séptimo arte, la película "Mank" lidera la lista de nominaciones de los Oscar con 10.

"The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Sound of Metal", "The Trial of the Chicago 7" y "Nomadland" alcanzaron 6 nominaciones a los Premios Oscar.

A few Oscars throwback looks in honor of the big night! I´ll be there in spirit cheering on all of the nominees ???? pic.twitter.com/czT3FUqN9z — Jessica Chastain (@jes_chastain) April 25, 2021

Estos son los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja de los Premios Oscar 2021.

La artista Tiara Thomas está nominada a Mejor canción original por su composición por ""Judas and the Black Messiah", "Fight For You".

El actor Colman Domingo, de "Fear The Walking Dead" y de la cinta nominada "La madre del blues" con un esmoquin de lentejuelas de Atelier Versace.

La compositora Diane Warren, nominada por duodécima vez al Oscar, en esta ocasión por su canción "Io Sì", de la película "La vida por delante", interpretada por Laura Pausini.

Chelsea Gabrielle Roe y el director y productor Martin Desmond Roe, nominado por el cortometraje de ficción, acción real "Two Distant Strangers".

Travon Free, codirector del corto nominado "Two Distant Strangers".

Martin Desmond y Travon Free rindieron homenaje a las víctimas de color de violencia policial, como Breonna Taylor o George F en sus zapatillas y el interior de sus chaquetas.

La actriz Ariana DeBose, que será una de las protagonistas de la nueva versión de "West Side Story". El primer tráiler de la cinta se desvelará durante la ceremonia. Lleva un vestido naranja de Atelier Versace, sandalias de Stuart Weitzman y joyas de Harry Winston.

El actor y cómico Lil Rel Howery, con una chaqueta de terciopelo, pajarita y camisa negras.

Paul Raci, nominado a Mejor actor secundario por "Sound of Metal", acudió con su mujer, Liz Hanley Raci.

La cantante italiana Laura Pausini, nominada por la canción "Io si" de la película de Netflix "La vida por delante". Lleva un elegante vestido alta costura de manga larga de Valentino y joyas de Bulgari.

La británica Emerald Fennell, nominada a Mejor dirección por su película debut, "Promising Young Woman". Lleva un vestido estampado de gasa, con volantes y bordados, de Gucci.

Ashley Fox, productora de "Promising Young Woman".

Steven Yeun, nominado a mejor actor protagonista por "Minari", y su mujer, Joana Pak.

Thomas Vinterberg, director nominado a Mejor película internacional por "Otra ronda", asistió con su mujer, Helene Reingaard Neumann.

Lee Isaac Chung, nominado a mejor dirección por "Minari", y su mujer, Valerie Chung. Ella lleva un vestido metalizado de la colección primavera-verano 2021 de Simone Rocha.

¡Orgullo mexicano! Jaime Baksht y Carlos Cortés desfilaron en la alfombra roja del Oscar, están nominado en la categoría a "Mejor Sonido" por su trabajo en "Sound of Metal".

Carlos Cortés, uno de los tres mexicanos nominados por la cinta #ELSONIDODELMETAL, ha llegado a la alfombra roja de los #oscars. ???? pic.twitter.com/AFW6Ujs1sa — Reforma Gente! (@reformagente) April 25, 2021

Michelle Couttolenc, primera sonidista mexicana nominada al Oscar por la película "Sound of Metal".

Glenn Close, nominada a mejor actriz de reparto por "Hillbilly, una elegía rural", lució guantes y un vestido de lentejuelas con pantalones debajo de Armani Privé.

Youn Yuh-jung, nominada a mejor actriz de reparto por "Minari", y Han Ye-ri, otra de las protagonistas de la película.

La actriz Nicolette Robinson, con vestido de Zuhair Murad.

Carey Mulligan, nominada a mejor actriz principal por "Promising Young Woman", eligió volumen y lentejuelas con este espectacular modelo dorado de top y amplia falda de Valentino alta costura.

Viola Davis, nominada a mejor actriz por "La madre del blues". Llevó un vestido blanco de Alexander McQueen.

Maria Bakalova, nominada a mejor actriz de reparto por "Borat 2", luce un vestido de Louis Vuitton y con joyas de Moussaieff.

Chloé Zhao, nominada a mejor dirección por "Nomadland", que también opta a mejor película y es una de las favoritas. Charlene Swankie, una de las actrices de la película.

Celeste Waite, compositora de Hear my voice, de "El juicio de los 7 de Chicago", que está nominada a mejor canción, con un vestido de Gucci.

Leslie Odom Jr, nominado como Actor de Reparto por su actuación en "One Night in Miami".

Amanda Seyfried llega a los la ceremonia de los Premios Oscar, la actriz de la multinominada película "Mank", luce un increíble vestido rojo Armani Privé.

Amanda Seyfried brought the heat to the #Oscars red carpet in a cherry-red gown complete with a matching lip https://t.co/OUrccgI8n4 pic.twitter.com/dtCs0Wc8Jr — Variety (@Variety) April 25, 2021

Vanessa Kirby, nominada a mejor actriz principal por "Fragmentos de una mujer". Luce un outfit de la marca Gucci.

Riz Ahmed, nominado a mejor actor por Sound of Metal, junto a su pareja la escritora Fatima Farheen Mirza.

Riz Ahmed pauses the #Oscars red carpet to fix his wife Fatima Farheen Mirza's hair: "I'm the official groomer" https://t.co/QrBqZ8y6n1 pic.twitter.com/YAGv6ut7Eu — Variety (@Variety) April 25, 2021

Regina King luce un vestido azul con lentejuelas plateadas de Louis Vuitton.

La cantante Andra Day, nominada a mejor actriz principal, usa un vestido metalizado, largo asimétrico de la diseñadora Vera Wang.

En la alfombra roja de los Oscar, la cantautora H.E.R. nominada por "Fight For You", la cinta "Judas and the Black Messiah".

Oscar-nominated singer and songwriter H.E.R. dazzles on the red carpet in her iconic shades. Full gallery of red carpet looks here: https://t.co/QrBqZ8y6n1 pic.twitter.com/OKgL1p5htU — Variety (@Variety) April 25, 2021

Reese Witherspoon eligió un diseño con escote asimétrico de la marca Dior alta costura.

Reese Witherspoon is ravishing in red on the #Oscars carpet. More fashion photos here: https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/tTA4aK1oE1 — Variety (@Variety) April 25, 2021

Halle Berry apostó al escote corazón con un diseño de gasa de Dolce & Gabbana.

Halle Berry sports a short 'do and a long gown at the #Oscars https://t.co/OUrccgI8n4 pic.twitter.com/oOZTY0gKR9 — Variety (@Variety) April 25, 2021

Laura Dernn apostó por la elegancia de este diseño blanco y negro con falda de plumas.

Laura Dern has arrived on the #Oscars red carpet, rocking a skirt full of feathers https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/HIpKw0zYM4 — Variety (@Variety) April 25, 2021

Angela Bassett eligió un teatral vestido rojo con una gran lazada en la espalda y cola, de la italiana Alberta Ferretti.

Margot Robbie, productora de "Promising Young Woman", eligió para la gala del Oscar, un vestido de tirantes de Chanel.

La actriz Zendaya impresiona en la alfombra roja de los Oscar con su vestido amarillo de Valentino.

