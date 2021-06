Amor es amor: Parejas LGBT+ que conquistaron la televisión

Junio es un mes dedicado especialmente a la comunidad LGBTTTIQA+ y su lucha por la visibilidad, igualdad y la tolerancia, misma en la que año con año se suman logros como el que actualmente vemos en la industria del entretenimiento, la inclusión de parejas gay y lésbicas para demostrar que para el amor no hay género.

Las telenovelas y series de televisión dieron el gran paso de mostrar sin censura romances entre personas de la comunidad LGBT+ y aquí te traemos una lista de las parejas que han conquistado la pantalla chica con su amor.

SENSE 8

Una de las primeras series de Netflix que se convirtió en un fenómeno internacional, en su trama vemos a Lito y Hernando. Los dos mantienen una relación secreta, ya que Lito tiene miedo de que se arruine su carrera como actor si sale del armario públicamente.

Pero esta serie no solo le dio visibilidad al amor gay, también al lésbico con Nomi Marks y Amanita Caplan.

MODERN FAMILY

Sin duda alguna la pareja formada entre Cam y Mitchel de esta serie son un gran ejemplo de conciliación familiar entre homosexuales.

GREY ANATOMY

Cally es bisexual y Arizona está perfectamente bien definida que le gustan las damas, y aunque a lo largo de la serie han tenido sus buenos y malos momentos (como cualquier pareja) se han convertido en las favoritas de los fanáticos de esta serie.

LAS APARICIO

El romance entre Mariana y Julia Aparicio, dos amigas que se enfrentaron a salir del closet con tal de estar con el amor de su vida. Estos personajes fueron interpretados por Eréndira Ibarra y Liz Gallardo, y fue una de las primeras parejas lésbicas de la televisión mexicana.

SHADOW HUNTERS

Luego de muchas batallas (perdidas y ganadas) Magnus un poderosísimo brujo se enamora de Alec un shadowhunter (cazador de sombras), y aunque sus mundos están enfrentados su amor es más grande que muchos prejuicios.

LAS CHICAS DEL CABLE

Carlota y Sara luchan contra todos los prejuicios de los años 20 en España en donde vivir un amor con el de ellas no es bien visto, así que estos personajes hacen un homenaje a todas aquellas parejas homosexuales de épocas pasadas en las que no podían salir al mundo y gritar libremente su amor.

ÉLITE

Ander y Omar, aunque en un principio a Ander le costó trabajo aceptar su homosexualidad, lo cierto es que se han convertido en una de las parejas gay favoritas de todos los tiempo pues demuestran que el amor llega sin importar género y condición social.

En esta misma serie en esta cuarta temporada la cual se acaba de estrenar recientemente llegó una nueva pareja gay que ha hecho suspirar a más de uno se trata de "Rebeka y Mencía".

Y es que Rebeka al igual que Ander no estaba preparada para encontrar el amor verdadero en una mujer por lo que le fue difícil aceptar que se enamoró de su compañera de clase Mencía, sin embargo, no le importó nada y apostó todo por ella y por su amor.

MI MARIDO TIENE MÁS FAMILIA

Sin duda alguna la pareja gay más exitosa y querida es la llamada "Aristemos", la cual nació de un shippeo entre los protagonistas de este amor Aris y Temo, fue tanto el éxito de esta pareja que tuvieron que crear una serie dedicada solamente a ellos.

ORANGE IS THE NEW BLACK

Otra serie de Netflix que puso en alto el amor entre dos mujeres, a pesar de que en esta producción de la plataforma de streaming podemos ver a varias parejas lesbicas y otras situaciones que dan visibilidad a la comunidad LGBT+, pero las que protagonizan la historia son Alex y Piper, un romance que sobrevivió dentro y fuera de prisión.

AMAR A MUERTE

Otras de las parejas más queridas, fue la conformada por Juliana y Valentina las cuales fueron interpretadas por Bárbara López y Macarena Achaga respectivamente, al igual que los "Aristemos", esta pareja ha sido tan querida que se espera pronto una película de la pareja.

