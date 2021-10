"And Just Liket That" el regreso de "Sex...

Tras varios meses de espera, la nueva temporada de "Sex and The City" ya tiene fecha de estreno (FOTO ESPECIAL)

"And Just Liket That..." el regreso de "Sex and the City" ya tiene fecha de estreno, así lo hicieron saber los creadores en su cuenta oficial de Instagram y será este año.

Luego de que en enero de 2021 se anunciara que después de 17 años, "Carrie Bradshaw", "Charlotte York" y "Miranda Hobbes", llegarían a la televisión con una nueva temporada a la que llamarían "And Just Like That...", los fans de la serie que creó fama en la década del 2000, se volvieron eufóricos y, desde entonces, no han podido esperar más.

Pues hace apenas unas horas, la producción de "And Just Like That..." anunció que a finales de este años es cuando podremos disfrutar de esta nueva historia que prescindirá de "Samantha Jones", pero que promete mostrar la fascinante, lujosa y glamorosa vida de los tres personajes principales.

"No puedo esperar a verlos a todos en diciembre...", reza el mensaje, que está acompañado de una foto en la que aparece "Carrie Bradshaw", interpretada por Sarah Jessica Parker, sonriendo al ver su colección de zapatos de tacón de diseñador. Con esto dejó claro que será en diciembre cuando inicie la séptima temporada de "Sex and The City".

MÁS SOBRE "AND JUST LIKE THAT..."

"And Just Like That..." contará con 10 episodios y si bien no hay información oficial sobre la trama, se sabe que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) mostrarán cómo transitan su vida ahora que tienen 50 años y como tienen que lidiar con situaciones actuales como las redes sociales, la pandemia, la nueva ola de feminismo y más.

NUEVOS PERSONAJES

En cuanto al elenco, aparecen nuevas caras como Nicole Ari en el papel de Lisa Tod Wexley, al parecer el reemplazo de Samantha Jones (Kim Cattrall); Sara Ramírez, que dará vida a "Che Díaz" un persona no binaria relacionada al mundo de los podcast; Karen Pittman como la "Dra. Nya Wallace" y Sarita Choudhury como "Seema Pate".

LA MUERTE DE STANFORD BLATCH, INTERPRETADO POR WILLIE GARSON

La serie contará el regreso de varios personajes, como Mr Big (Chris Noth) y el entrañable amigo de Carrie, Stanford Blatch, interpretado por Willie Garson. Recientemente la historia sufrió la pérdida de Willie, el actor falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Afortunadamente Garson alcanzó a rodar varias escenas de su personaje, así que su presencia en el show será más que emotiva.

LA POLÉMICA ENTRE SARAH JESSICA PARKER Y KIM CATTRALL

Luego de que Sarah Jessica Parker anunciara por primera vez, en los primeros días de este año, que se realizaría una nueva temporada de la serie que incrementó aún más su fama como actriz, de inmediato generó curiosidad en sobre quiénes son los personajes que volverían a la pantalla chica.

Pero pasó lo inesperado, ya que los fans del programa esperaban que tal vez no apareciera un personaje secundario, pero jamás, que faltaría uno de los más queridos y aclamados por todos: La tan querida "Samatha Jones", interpretada por Kim Cattrall.

Durante los primeros meses, los seguidores tenían la esperanza que las diferencias entre Parker y Cattrall se arreglaran y llegaran a un acuerdo, pero al parecer no fue así y "Samantha" fue eliminada, por lo menos, de esta próxima temporada.

Entre las razones por la que no aparecería Cattrall fue la supuesta rivalidad que existe con Sarah Jessica y que desde hace varios años ha estado vigente, sobre todo, en los internautas, quienes recordaron las declaraciones de ambas sobre lo que pensaban de ellas mismas.

(Imelda Téllez)