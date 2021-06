Así es el terror coreano, estas series te quitarán el sueño

Si aún no has vivido la experiencia de ver alguna película o serie de terror coreano, déjanos decirte que te estás perdiendo de mucho, pero no te preocupes, se acerca el fin de semana y puedes organizar un maratón con estas 5 series que te quitarán el sueño y que puedes encontrar en Netflix.

Corea la está rompiendo en este género, pero, ¿por qué el terror coreano es tan bueno? La verdad es que Corea hace las cosas un poco diferentes, no solo se trata de monstruos y fantasmas, sino de la forma en la que la humanidad reacciona ante cada situación monstruosa, usando la violencia solo cuando es necesario y dándole a los sustos un elemento más psicológico y tenso, en lugar de depender de los típicos “jump scares” que, aunque funcionan, no son el recurso más inteligente, y puede ser muy predecible.

El terror coreano se ha vuelto cada vez más popular, y eso es porque presenta elementos culturales que además ayudan a contar historias con ángulos diferentes que sorprenden hasta al más valiente, y esa es parte de la magia de una buena película o serie de terror.

Todo tiene una razón de ser, cada elemento crea tensión y miedo irracional, y eso lo puedes ver en la selección de series de Netflix que llevan el sello de los directores coreanos.

SERIES DE TERROR COREANO QUE TE QUITARÁN EL SUEÑO:

GOEDAM

Más que una serie, esto se trata de una colección de cortos de terror llenos de detalles siniestros que se basan en leyendas locales que te hacen temblar. Netflix dice que “Cuando cae la noche sobre la ciudad, las sombras y los espíritus cobran vida en esta serie de antología de terror centrada en leyendas urbanas”.

KINGDOM

Si eres fans de los zombies, pero quieres una historia diferente, esta es la serie que necesitas. Todo comienza con un emperador enfermo que no ha sido visto en meses y un príncipe “traidor”, acusado de querer robar el trono, que descubre que hay una extraña enfermedad convirtiendo a las personas en monstruos sedientos de sangre, así que se lanza en una misión por salvar a su pueblo, mientras escapa de los políticos corruptos que quieren arrebatarle el trono y colocar a una nueva dinastía en el poder.

THE UNCANNY COUNTER

Esta serie demoníaca tiene toques de acción, terror y fantasía, con una historia que gira alrededor de un grupo de empleados de una tienda de fideos que, durante la noche, trabajan persiguiendo a los demonios que atacan la ciudad. Los “Contadores” deben usar sus habilidades especiales para cazar a los espíritus malévolos que se acosan a los humanos para evitar que el mundo quede sumido en la oscuridad.

THE GUEST

No la confundas con la película, se trata de la serie de terror que sigue a un sacerdote, a un psíquico y a un detective, unidos por sus pasados trágicos, que deben trabajar juntos para detener a un espíritu poderoso conectado con una serie de crímenes brutales, causados por personas que son poseídas y obligadas a cometer actos violentos, que además tienen algo que ver con la tragedia que los marcó a ellos de formas diferentes.

SWEET HOME

Esta serie de terror y fantasía sigue a Hyun, un estudiante que perdió a toda su familia en un accidente, quien se ve obligado a abandonar su casa y enfrentarse a una nueva realidad en la que los monstruos intentan acabar con toda la humanidad. Hyun debe hacer todo lo posible para salvar lo que queda de la raza humana antes de que sea demasiado tarde.

POSSESSED

Terror y mucho drama criminal. Esta serie sigue a Kang Pil Sung un detective rudo, pero con buenos instintos, y a Hong Seo Jung, un mediumnidad psíquica que trata de ocultar su habilidad, quienes deben trabajar juntos para resolver una serie de crímenes brutales usando las técnicas de investigación policiacas, pero usando los poderes de ella como una guía para encontrar respuestas.





(Imelda Téllez)