Así fue el accidente que sufrió un actor de "La Casa de Papel" durante el rodaje, como es sabido, la afamada serie de Netflix se caracteriza por tener escenas llenas de acción y violencia, hecho que puso en riesgo a uno de los miembros del reparto.

Trascendió que uno de los miembros del reparto de la historia ideada por Alex Pina tuvo un fuerte accidente mientras se rodaba la primera parte de la quinta y última temporada de "La Casa de Papel".

El afectado fue el actor José Manuel Poga quien interpreta a César Gandía, el vil guardia de seguridad del Banco de España que secuestró a Tokio y asesino de un disparo en la frente a Nairobi.

El accidente de este actor que interpreta al polémico personaje de Gandía sucedió en una de las escenas más tensas de la temporada y fue durante la pelea con Bogotá. En esta disputa física "La Casa de Papel" según explican los actores: "Para rodar esa escena lo tenía que sujetar del cuello y, cómo él no se estaba quieto, amenazarlo con un cuchillo de verdad", relató Hovik Keuchkerian, el actor que interpretó a Bogotá.

No obstante, la situación se excedió y terminó haciéndole un corte real a Poga en su hombro derecho. "Cuando tenemos que grabar una escena de acción, yo prefiero que mi compañero o compañero se pase. Si me tiene que dar, que lo haga. Yo ya me encargaré de recibir con cariño", explicó seguidamente el actor que encarnó a Gandía.

Cuando lo vi, por un momento pensé que era la cremallera del mono rojo, pero en realidad era mi sangre. Me notaba el picho ahí pero no pensaba que iba a ser tanto porque sucedió en la primera toma. Unos sanitarios maravillosos me dieron tres puntos de sutura para continuar con la pelea, explicó Poga.

Luego, el actor concluyó abrazado a su compañero: "Tampoco es para tanto, hay que seguir. Me voy a acordar de Bogotá toda mi vida. Estar en ´La Casa de Papel´ es mágico, es un privilegio".

(Imelda Téllez)