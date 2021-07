Aterradoramente magistrales, las cintas de terror más premiadas de la historia

Pocas son las cintas de terror que han conseguido pasar los filtros de la crítica y los miembros de la Academia para consagrarse como las más premiadas de la historia, por lo regular este género suele ser ignorado o menospreciado; sin embargo, existen películas aterradoramente magistrales que son capaces de quitarte el sueño y formar parte de tus peores pesadillas.

Los prejuicios han llevado a desdeñar el cine de terror como una forma de arte, aún cuando hay un considerable número de cintas que van más allá de sustos baratos y trucos para hacerte saltar de tu butaca. Tal es el caso de estas cintas que han roto el estigma, sus narrativas innovadoras y revolucionarias las han colocado como unas de las mejores en el género, marcado un antes y un después.

LAS CINTAS DE TERROR MÁS PREMIADAS DE LA HISTORIA

TITANE

La película de Julia Ducournau se llevó la Palma de Oro en Cannes. Esta es una historia de terror sexual y cuenta varias historias, empezando por la de un accidente de coche que deja a una niña (interpretada por Agathe Rousselle) con una placa de metal en la cabeza, quien después se transforma en una trabajadora sexual. La historia además sigue al hijo perdido de un bombero y a un asesino en serie. Es una historia de transformación (en muchos sentidos) que está llena de detalles gore que hacen que esta película sea considerada como la más shockeante del año.

THE EXORCIST

La película de William Friedkin está considerada como una de las mejores películas de terror en la historia, y se llevó un premio Oscar por su guion y otro más en la categoría de sonido, además de que ganó como mejor película, mejor actriz, guion y director en los Golden Globes, algo que no ha vuelto a pasar con una película de terror.

The Exorcist está basada en una historia real y cuenta la historia de una madre desesperada que acude a dos sacerdotes para intentar salvar a su hija adolescente que está poseída por un demonio.

THE SILENCE OF THE LAMBS

Esta película es un drama criminal con toques de suspenso y horror, y se ganó un Oscar en casi todas las categorías principales, incluyendo mejor película, actor, actriz y director, lo que la separa del resto de las películas de terror que existen.

Protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, esta es la historia de una detective novata que debe pedir la ayuda de un brillante y perturbado psiquiatra para atrapar a un asesino serial de mujeres que acaba de secuestrar a una nueva víctima.

GET OUT

Dirigida por Jordan Peele (que está detrás de la secuela de Candyman), esta fue una de las películas que definió el terror de una nueva era y se llevó un premio Oscar por su guion, además del AFI y el Writer´s Guild of America como mejor película, junto con muchos otros premios ese año.

La película fue muy comentada gracias a que era divertida y aterradora al mismo tiempo, contando la historia de un hombre que debe escapar de la familia de su novia, quienes se dedican a secuestrar personas negras, encerrarlas en sus mentes y usar sus cuerpos para vivir por siempre (o para cambiar cosas que no les gustan de ellos mismos).

ALIEN (1979) Y ALIENS (1986)

Ridley Scott está detrás de una de las mejores franquicias de terror y ciencia ficción, que sigue siendo una gran influencia para el cine en la actualidad. Las películas presentaron una nueva forma de terror, basada en el aislamiento, la soledad y la desolación del espacio, aumentando poco a poco la tensión hasta hacerla explotar, todo con una sola sobreviviente (Ellen Ripley) y un monstruo que no la dejaba tranquila.

Ambas películas se llevaron premios Oscar por sus increíbles efectos visuales, además de que ganaron también en los BAFTA y en muchas otras ceremonias de premios.

ROSEMARY´S BABY

La película clásica de Roman Polansky se llevó premios en los Oscar, Golden Globes y Director´s Guild, y tuvo muchas nominaciones como mejor película.

Esta es la historia que dio pie a muchas otras sobre brujería, satanismo y el hijo del diablo, contando la historia de una mujer llamada Rosemary que, después de mudarse con su esposo a un edificio de departamentos en Nueva York, descubre que está embarazada, pero su felicidad termina cuando empieza a tener visiones extrañas y a sospechar que sus "amigables" vecinos quieren hacerle algo a su hijo que está por nacer.

A QUIET PLACE

Esta película se llevó nominaciones en los Oscar y Golden Globes, además de que fue llamada la Película del Año por el American Film Institute y le dio a Emily Blunt un premio como mejor actriz de reparto en los Screen Actor´s Guild.

Creada por John Krasinski, la película se atrevió a hacer algo diferente, crear una película de terror casi completamente silenciosa, creando un escenario post apocalíptico donde los humanos son destruidos por monstruos que son atraídos por el sonido, y que no necesitan aparecer en la pantalla para hacerte temblar.

JAWS

La película de Steven Spielberg se llevó premios en los Oscar, Golden Globe, BAFTA e incluso en los Grammy, gracias a la música original de John Williams.

Este es uno de los grandes clásicos de terror que demostró el poder de tener un buen soundtrack y un villano interesante, en la forma de un tiburón gigante que se comía a cada turista que se cruzaba por su camino, lo que llevó al sheriff a reunir un pequeño equipo para intentar matarlo y evitar que causara más daño. Se dice que la película está conectada con un raro asesinato real que al día de hoy no se ha podido resolver.

OTRAS PELÍCULAS DE TERROR QUE FUERON HAN SIDO PREMIADAS:

An American Werewolf in London

The Omen

Bram Stoker´s Dracula

Sleepy Hollow (1999)

Misey

The Fly (1986)

Black Swan

Whatever Happened to Baby Jane?





(Imelda Téllez)