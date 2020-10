BackToTheFutureDay qué es, datos curiosos y más

En 1985 se estrenó la película "Volver al Futuro" que rápidamente se convirtió en una de las más icónicas del género de acción y con ella muchas historias del rodaje como a continuación te contamos, sabías que antes de Michael J. Fox, Eric Stoltz dio vida a Marty McFly, pero por tan solo cinco semanas del rodaje.

De acuerdo a Medio Tiempo, Eric Stoltz siempre será el Marty McFly que no fue, el protagonista fallido, despedido y olvidado de "Volver al futuro".

Eric Stoltz es un actor con más de 40 películas y decenas de series y obras teatrales. Aunque en Hollywood no todos hablan bien de él.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIN AL DEBATE, LA CIENCIA REVELA LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE TERROR

Según el libro "We Don´t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy" (del periodista Caseen Gaines), Stoltz se fue de la película "porque nadie le soportaba. Empezando por Thomas F. Wilson, el intérprete de Biff Tannen".

Thomas F Wilson tenía razones para pensar mal de su compañero, puesto que éste se había tomado bastante en serio escenas como la de su encontronazo en la cafetería: al parecer, según las malas lenguas, le dejó el cuerpo lleno de moretones.

Lea Thompson (Lorraine en el filme), amiga de Stoltz en la vida real, aclaró que el carácter de Eric "podía llegar a ser muy difícil": "En aquella época, todos los actores jóvenes querían ser como De Niro y Pacino".

Michael J. Fox, más pacífico y menos polémico, comentó que "Eric no era un cómico, y ellos, Zemeckis y el guionista Bob Gale, necesitaban un cómico".

Nacido el 30 de septiembre de 1961, en California, Eric Stoltz es hijo de docentes, una violinista y maestra escolar y un profesor de escuela primaria. Tercero de tres hijos, desde niño ya ganaba dinero tocando el piano en obras musicales locales.

De familia alemana, inglesa y escocesa, sus inicios actorales fueron en 1979, cuando se unió a una compañía de teatro que realizó obras en el Festival de Edimburgo, Escocia. En 1981 decidió regresar a los Estados Unidos y estudió con Stella Adler y Peggy Feury en Nueva York.

Su primera película fue "Fast Times at Ridgemont High" en 1982, tres años más tarde fue elegido para dar vida a Marty McFly en "Back to the Future" en 1985.

La alegría inicial se convirtió en una pesadilla ya que fue remplazado después de cinco semanas de rodaje por Michael J. Fox, la primera opción del director para el papel, que estaba grabando una serie y no tenía tiempo.

A pesar de ese mal trance, el actor logró brillar en otras producciones, aunque nunca logró la popularidad mundial de Fox.

Nominado al Globo de Oro por interpretar a Rocky Dennis en Mask (1985) y a Keith Nelson en Some Kind of Wonderful (1987), Stoltz tiene lo que puede considerarse un currículum ecléctico que va de películas como Pulp Fiction (1994) a producciones independientes propias y ajenas. "Hay una extraña sensación de logro en hacer una película independiente. Todo está en tu contra; no hay tiempo, y menos dinero, llevas una botella de pegamento, pones 20 dólares. Si logras terminar la jornada de grabación, es emocionante", declaró.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 21 DE OCTUBRE, EL DÍA DE VOLVER AL FUTURO?

"Llenemos las redes de este hashtag", invitan los obsesivos que manejan foros de fanáticos. #BackToTheFutureDay puebla Twitter, Instagram, Facebook. Y es que se trata de un guiño a Volver al futuro 2, la secuela de Robert Zemeckis estrenada en 1989, filme que recaudó más de 300 millones de dólares.

Un día como hoy, 21 de octubre, Marty McFly (o una versión de él) llega desde el pasado para conocer el Hill Valley del "mañana", dando origen a esta fecha conmemorativa. Viaja para "salvar" a sus hijos de un acontecimiento, pero termina embarrando la cancha.

21 de octubre de 2015 aparece en la máquina del tiempo del Doc Brown (Christopher Lloyd). El día del viaje al futuro aparece en colores en el tablero del De Lorean. La escena es ícono. El momento que envía al personaje de Michael J. Fox a una aventura adrenalínica.

Un 21 de octubre (de 1956) nació Carrie Fisher. Un 21 de octubre de 1980 llegó al mundo Kim Kardashian. Muchos nacimientos famosos (y varias muertes) sucedieron este día, pero cada año, a nivel masivo el gran recordatorio está ligado a las aventuras de McFly, Lorraine, el Doc, Biff y la bendita máquina del tiempo.

-¿Dónde estamos, cuándo? (pregunta Marty McFly).

–"Nos dirigimos a Hill Valley, California, a las 4.29 pm del miércoles 21 de octubre de 2015"(responde el Doc Emmet Brown).

–¿El año 2015? ¡Estamos en el futuro! (suelta Marty, excitado.

DATOS CURIOSOS DE VOLVER AL FUTURO

Pocos saben que Volver al futuro 2 y la 3 se filmaron simultáneamente. Un verdadero caos de filmación que salió bien. Esta segunda parte llegó a ser la segunda más taquillera de 1989 y tuvo nominación al Oscar por sus efectos especiales.

En una entrevista en 2010, Michael J. Fox confesó que durante muchos años por la calle la gente no lo conocía por su nombre, pero sí por el nombre de su personaje. Incluso contó una anécdota en la que dijo que cuando estaba paseando por una jungla asiática cerca de China, un grupo de monjes budistas lo vieron y gritaron: "¡Es Marty McFly!".

Después de 35 años de su estreno, Robert Zemeckis resuelve el agujero de guión de "Volver al futuro"

Robert Zemeckis y Bob Gale confesaron que tuvieron que escribir el guión 44 veces antes que se los aceptaran. Lo presentaron a diferentes productoras, y si bien algunas veces les dijeron que les gustaba la historia, nadie se animaba a producirla.

Cuando la película se mostró por primera vez en pantalla (solo a invitados y a la prensa), la edición de los efectos especiales aún no estaba terminada, y la escena final del vuelo del auto se vio en blanco y negro. De todos modos, él publicó aplaudió de pie la presentación.

Tras el estreno del filme, los guionistas Bob Gale y Robert Zemeckis recibieron una carta de John DeLorean en la que el legendario ingeniero y empresario les agradecía por haber inmortalizado su vehículo.

En una entrevista, Bob Gale aseguró que Johnny Depp audicionó para el personaje de Marty, sin embargo, "se me olvidó que lo había hecho. Hasta que un día, leyendo las notas, vi su nombre. Fue entonces que me dije: ´bueno, seguramente no fue tan memorable lo que hizo, porque de lo contrario me hubiera acordado de él´".

Por muchos años, el filme estuvo prohibido en China debido a que la idea de los viajes en el tiempo "era irrespetuosa para la historia".

Para todo el rodaje se usaron tres autos DeLorean y sólo se recurrió a 32 tomas con efectos visuales.

¿Hay alguna posibilidad de una "Regreso al Futuro 4"?

Como toda saga finiquitada, muchos seguidores ansían que en algún momento vuelva a aparecer la noticia de una cuarta entrega. Más aún cuando esta posibilidad se cortó en un principio por la enfermedad de Parkinson de Fox, que le tuvo apartado de las pantallas durante bastante tiempo.

El actor que da vida a Doc Brown, Christopher Lloyd siempre se ha posicionado de forma entusiasta a favor de una cuarta película. Durante el Comic Con de 2019 dijo que sentía que Back to the Future 4 funcionaría mejor si atajaba dos cosas: abordar algo importante en nuestra cultura actual y conseguir mantener el sentimiento de las tres primeras películas de la franquicia.

"Creo que de alguna manera necesita transmitir un mensaje sobre algo que es importante para todos, universalmente, como el cambio climático", dijo en ese momento.

Sin embargo, el tono esperanzador de Lloyd cambió a finales de 2019. En diciembre de ese año, en el German Comic Con Dortmund, el actor dijo definitivamente que una cuarta película de Regreso al Futuro no va a suceder, aunque jugó con la idea de que le encataría una especie de crossover con Rick and Morty, cuya idea surgió de una parodia animada de Regreso al Futuro titulada.

Mientras que Lloyd se mantuvo a favor de un posible Regreso al Futuro 4 a lo largo de los años, el director Zemeckis ha sido firme desde el principio acerca de que un proyecto así nunca sucederá.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONOCE A XOCHITL GOMEZ, LA JOVEN LATINA QUE SE UNE A "DOCTOR STRANGE2"

También parece que se debe a una labor contractual. Según The Hollywood Reporter, tanto Zemeckis como el guionista de Regreso al Futuro Bob Gale han escrito en sus contratos originales con Universal Pictures y Amblin Entertainment de Steven Spielberg que ambas tendrían la última palabra sobre cualquier futura película de Regreso al Futuro (incluso sobre los reinicios y los spin-offs) mientras vivan. Así que de momento su criterio manda.

Eso sí, con contrato o sin él, está claro que la voracidad del cine y la actual tendencia de realiezar remakes podría dejar todas estas ideas abiertas. Veremos.

Con información de Medio Tienpo, As, Sin embargo y El Clarín.

(Azucena Uribe)