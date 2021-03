Bacurau; una digna representación Latinoamericana

Tengo que admitir que tengo una debilidad por el buen cine latinoamericano; siempre me ha parecido tan cercano y su problemática tan propia que no me representa un esfuerzo significativo ir a ver una película argentina o brasileña, particularmente cuando la sinopsis me cautiva. Ese fue el caso de Bacurau (2019). Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bacurau - O Filme (@bacuraufilme)

Y es que si de por sí la oferta de los cines se limitaba a doce salas con alguna película de superhéroes de moda, encontrar alguna joya que se esté exhibiendo en el cine –a la mitad de una pandemia- es un reto mayúsculo, así que cuando leí sobre una película brasileña casi recién estrenada, que trataba sobre un pueblo que estaba siendo desaparecido de los mapas, me imaginé alguna película más cercana al realismo mágico; quizá la valerosa lucha de una comunidad para no ser excluida de los procesos globalizadores con niños hablando de la importancia de su cultura y ancianos haciendo respetar la historia... pero no, nada que ver.

Tengo que hacer un paréntesis para hablar de la vez que conocí el trabajo de Quentin Tarantino (de hecho, fue muy tardío, con Kill Bill 1 y 2); su forma de narrar las historias, lo explícito de las escenas sangrientas y sus personajes memorables fueron un poderoso imán que me hicieron buscar el resto de sus películas para entenderlo mejor. Descubrí que, aunque es un cine muy explícito -y hasta grotesco en algunos momentos- el humor que está detrás de los diálogos y las situaciones surreales tornan caricaturesca la violencia de sus filmes, que pasan a un segundo plano, ese es el caso de Bacurau y mantiene ese espíritu.

BACARAU; EL TÍPICO PUEBLO BONITO

El cine latinoamericano suele tener tintes antropológicos muy interesantes; de hecho Bacurau los tiene, comienza con el funeral de una de las matriarcas del pueblo y la ceremonia en torno a su despedida. Es ahí donde comienzan a modelarse los personajes principales del relato (que de hecho más tarde veremos que en sí, el personaje principal es el pueblo, sus calles, tradiciones e historia) y aunque el comienzo es muy serio y el filme tarda un poco en tomar vuelo, de pronto una manada de caballos irrumpe en la madrugada para establecer el conflicto.

Es común que el realismo mágico funcione como una excusa para explicar las situaciones más extrañas e inauditas que ocurren en los filmes; este no es el caso, cada una de las escenas tienen una lógica precisa, los diálogos están tan cuidados y la relación del pueblo suele ser tan armónica que lo último que se espera es el sangriento e inesperado desenlace.

La trama puede contarse en dos líneas y el público pecamos de inocencia al no comprender la literalidad de la propuesta; la pretensión de desaparecer a un pueblo completo (no bajo los típicos elementos de segregación que provocan las autopistas modernas y las concentraciones en las ciudades), la desaparición literal de sus habitantes, contratando a un comando armado para que asesine a toda la inocente comunidad.

En ese sentido la trama se parece mucho a todas las películas hollywoodenses en las cuales un ejército paramilitar occidental (gringo-británico-alemán... ¿qué más da?) se prepara con lo último en tecnología armamentista para irrumpir en una localidad prácticamente desarmada para asesinar a mujeres, niños, ancianos y hombres sin ningún tipo de distinción. La diferencia es que en este filme al menos son honestos en cuanto a sus intenciones; no se pretende ocultar que dicha matanza es más un asunto de diversión que de seguridad global y el trastorno de los perpetradores es evidente.

BACURAU; EL TÍPICO PUEBLO ARMADO

Algo que pocas veces cuenta la historia –aunque hay relatos poderosos como el de los vietnamitas o los cubanos venciendo al invasor- es que si algo dejó la conquista en los pueblos latinoamericanos es una indomable persistencia a lo largo del tiempo para mantener su cosmovisión y su estilo de vida; así desde los Mapuches en la zona austral hasta los Yaquis en la zona norte del continente, los pueblos resisten como pueden y con lo que tienen.

La escena es la misma; los invasores llegan con poderosos rifles de alto calibre y la última tecnología en drones militares, pero el pueblo tiene un control del terreno, el convencimiento de estar defendiendo lo suyo y la certeza de no haber sido doblados a lo largo de su historia. Así las diferentes personalidades –desde el típico patriarca protector pasando por el sicario local, hasta el revolucionario que está escondido en el monte- juegan un rol definitivo cuando de defender al pueblo se trata. Esa es la magia de Bacurau.

No pretendo develar todo el misterio; me parece que una reseña no tiene que ahorrarte la experiencia estética del cine, más bien tiene que sembrar la semilla de la curiosidad y orillarte a anotar por ahí -o guardar el enlace- para posteriormente disfrutar en carne propia el filme.

Cerraré el texto describiendo una de las mejores escenas que tiene la película y que puede retratar en un instante el contenido de la misma; una pareja con rifles de alto calibre espía a un hombre desnudo, literalmente desnudo, que cuida sus hortalizas en un pequeño invernadero. El señor, ya mayor, deja de lado su rociador y entra a la humilde choza con techo de paja, la pareja se acomoda con sigilo frente a la puerta, sacan el encendedor –y al igual que en muchas películas donde los invasores asesinan a los habitantes y queman su propiedad- le prenden fuego al techo de la casa. Ambos se dirigen una mirada de complicidad y el hombre irrumpe en el domicilio para disparar pero en lugar de masacrar al viejo distraído, este le vuela la mitad de la cabeza con un viejo mosquetón que sostiene entre las manos, cuando la mujer ve a su compañero muerto, intenta tomar venganza... para ser recibida por la esposa del viejo, igualmente desnuda y con un arma similar que le vuela los dedos y la hiere de gravedad. Todavía ambos le prestan auxilio y la llevan al centro de salud local.